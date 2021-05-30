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30.05.2021 08:09
Рубрика: Власть

В "ЕР" завершается праймериз на выборы в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова

В воскресенье, 30 мая, стартует последний день праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму. В этот день у жителей 42 регионов есть возможность принять участие в предварительном голосовании партии не только электронно, но и очно. Для этого будет открыто более 45 тысяч избирательных участков. Найти свой участок можно на сайте PG.ER.RU.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тысячи человек.

Отметим, что в онлайн формате праймериз начались уже 24 мая и завершатся 30 мая в 21.00. После этого будет соединен электронный ключ шифрования блокчейна. В этой процедуре примет участие председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В пресс-службе партии рассказали, что сам блокчейн будет опубликован на сайте праймериз, и с этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Избиратели также могут проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.

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