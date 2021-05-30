В Гидрометцентре объяснили похолодание в европейской части России

Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской части России, которое продлится до первого июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Полностью поменялась циркуляция, и резко выраженное вторжение северных, северо-восточных воздушных масс… Уже настоящее вторжение холодных воздушных масс", - цитирует РИА Новости метеоролога. По его словам, температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. Такой температурный фон бывает в середине первой декады мая. Интенсивность осадков будет снижаться.

Вильфанд также пояснил, что в Северо-Западном федеральном округе холодная погода будет связана с мощным антициклоном, там также температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. Он уточнил, что помимо вторжения воздушных масс, еще и при ясном небе будет выхолаживание и вымораживание подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в ряде регионов центра европейской территории России ожидаются заморозки. Так, в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях будет до -2 градусов, в Ленинградской до -3.