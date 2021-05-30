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Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о заморозках и потеплении в центре европейской части РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Потепление в центре европейской части России начнется с первого июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости
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Он уточнил, что уже в первый день лета будет солнечно и до +17…+19 градусов. Далее ежедневно температура воздуха будет расти на 1-2 градуса, и концу рабочей недели достигнет +25. "Это настоящая летняя погода. В пятницу температура уже будет выше нормы на 1-2 градуса", - цитирует РИА Новости метеоролога. Потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.

Однако в ближайшую ночь, а также в ночь на 31 мая в ряде регионов центра европейской территории России ожидаются заморозки, рассказал Роман Вильфанд. Так, в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях будет до -2 градусов, в Ленинградской до -3.

Кроме того, на юге Сибирского федерального округа будет -5…-7. В Хакасии ожидается -7 градусов, в Новосибирской области - до -2, в Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае - до -3. В этих сибирских регионах на смену заморозкам придет жаркая погода до 33 градусов, а затем опять резко похолодает.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что самое теплое море среди черноморских курортов сейчас в Сочи и Геленджике. Вода прогрелась там до 18 градусов. А вот в Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории вода чуть прохладнее, ее температура не превышает 15 градусов.

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