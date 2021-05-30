В Индии умер пациент с тремя грибковыми заболеваниями

В больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели, умер заразившийся коронавирусом пациент, у которого были выявлены три опасных грибковых заболевания - "черная плесень", "белая плесень" и, впервые у человека, "желтая плесень".

59-летний Кунвар Сингх лечился от COVID-19 в городской больнице. У него также были обнаружены "черная плесень", также известная как мукормикоз, "белая плесень", а также желтый грибок, сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на врачей. По данным СМИ, 59-летний мужчина скончался в субботу.

Врач сказал, что Сингх, который работал юристом в городе, недавно обратился в медицинское учреждение после того, как получил положительный результат на коронавирус. Три опасных грибковых заболевания были обнаружены у него во время эндоскопии 24 мая. По данным издания Hindustan Times, в этой больнице проходит лечение еще один 59-летний мужчина из штата Мураднагара, у которого также был обнаружен желтый грибок, ранее встречавшийся только у пресмыкающихся.