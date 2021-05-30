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Рубрика: Общество

В МЧС напомнили об опасности плавания на надувных матрасах

Плавание на водоемах на надувных матрасах в России опасно и запрещено, хотя ответственность за это не предусматривается. В преддверии начала купального сезона об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По его словам, пока не планируется устанавливать ответственность, "человек должен знать и понимать, что это запрещено", цитирует ТАСС. Печенин отметил, что надувной матрас вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые слабо держатся на воде.

Особенно важно осознавать риски на больших водоемах. Часто сильным ветром или течением человека на надувном матрасе уносит далеко от берега, и тогда ему необходима помощь спасателей. Кроме того, надувное средство может в любой момент сдуться или лопнуть.

Ранее сообщалось, что МЧС России предложило прописать в Кодексе об административных правонарушениях наказание за отдых с животными на пляжах. Подобные предложения представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП. Пока же ответственность для отдыхающих на пляжах с животными не установлена.

Общество Правительство МЧС

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