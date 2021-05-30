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Рубрика: Происшествия

В МВД рассказали о выявлении сообщающих о ложных минированиях граждан

С января по апрель этого года сотрудники МВД России выявили по стране 232 человека, оставивших ложные сообщения об угрозе взрыва. Это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-центра ведомства.

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Эти лица совершили преступления, предусмотренные статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. В МВД отмечают, что чаще всего объектами ложных минирований становятся школы, вокзалы, магазины, суды и больницы.

Ранее МВД опубликовало статистику преступлений за январь - апрель. В отчете говорится о значительном сокращении наиболее опасных преступлений. Так, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 13,4 процента, разбоев - на 19,2 процента, грабежей - на 23,4 процента, умышленных убийств - на 1 процент.

Происшествия Преступления Правительство МВД

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