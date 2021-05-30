В России с 30 мая изменился регламент выдачи загранпаспортов

Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России, определенный приказом МВД от 31 марта, вступил в силу 30 мая. В частности, изменяется время ожидания при обращении - теперь оно не превысит 15 минут, пишет РИА Новости. В помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.

Сроки оформления загранпаспорта остаются прежними - один месяц при обращении за этой госуслугой в регионе регистрации по месту жительства и три месяца - в любом ином субъекте. Госпошлина за документ старого образца составит две тысячи рублей, а нового - пять тысяч рублей. От ее уплаты освобождены люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что никаких изменений в порядке выдачи заграничных паспортов дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями россиянам, проживающим за рубежом, в связи с вступлением в силу нового регламента МВД не произошло.