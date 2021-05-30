Важен сам звук, а не его громкость, решили депутаты и запретили звуковую рекламу у жилых домов. Фото: Дмитрий Ахмадуллин/"Комсомольская правда"

"В первую очередь законопроект касается жителей домов, вблизи которых расположены торговые центры, рынки, торговые площадки, которые выносят звуковую аппаратуру, колонки, мегафоны, машины со звуковой аппаратурой и с утра до вечера практически в режиме нон-стоп "гоняют" аудиоролики", - рассказал Сергей Жигарев, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Такая форма рекламы явно доставляет дискомфорт окружающим. Для запрета не имеет значения, как и где используется оборудование: портативное переносное или стационарное, монтированное к конструкциям здания, подчеркнул он.

Авторы инициативы, представители Астраханской области, разработали документ после многократных обращений жителей. Чтобы максимально охватить аудиторию потенциальных потребителей, распространители рекламы часто используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме. То есть рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, и так непрерывно в течение всего дня. С одной стороны, уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, может не нарушать действующие санитарные нормы (уровень шума и децибелов). Но непрерывное звуковое повторение информации в течение дня, по сведениям жителей, осложняет им жизнь. "В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно", - отмечали авторы.

Реклама с использованием звукового технического оборудования вблизи жилых домов становится вне закона вне зависимости от громкости звука

"Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияет на условия работы и досуг граждан. Поэтому реклама с использованием звукового технического оборудования вблизи жилых домов становится вне закона", - подчеркнул Жигарев.