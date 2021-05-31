Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О рекламе""

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в статью 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 30, ст. 3807; 2009, N 39, ст. 4542; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2325; 2014, N 30, ст. 4265; 2015, N 10, ст. 1420; 2018, N 28, ст. 4147) изменение, дополнив ее частью 32 следующего содержания:

"32. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин