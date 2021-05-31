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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О рекламе""

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Внести в статью 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2007, N 30, ст. 3807; 2009, N 39, ст. 4542; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2325; 2014, N 30, ст. 4265; 2015, N 10, ст. 1420; 2018, N 28, ст. 4147) изменение, дополнив ее частью 32 следующего содержания:

"32. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин