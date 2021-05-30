В смерти экс-главы разведки Украины в Египте не нашли криминала

Египетская прокуратура озвучила предварительные результаты расследования причин гибели экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя. Напомним, он погиб во время занятий дайвингом в Дахабе. Как считают следователи, смерть Гвоздя не имеет какой-либо уголовной подоплеки.

"28 мая Генпрокуратура получила уведомление от центральной больницы Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца, - цитирует ТАСС комментарий генпрокуратуры Египта. - Сопровождавший его друг, тоже гражданин Украины, рассказал, что во время погружения на глубину 40 метров мужчина очень быстро поднялся на поверхность".

По данным следствия, после подъема с глубины, мужчина был еще жив. Ему попытались оказать первую помощь и вызвали медиков.

"Смерть наступила в результате резкого истощения организма из-за быстрого подъема с глубины", - констатировали следователи.