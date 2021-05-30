Володин: В ЕС навязывают Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Путиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил призыв спикера Европейского парламента Дэвида Сассоли о необходимости ужесточения антироссийских санкций. По его оценке, тот пытается набрать политический вес, а также навязать американскому президенту Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сассоли ранее призвал ужесточить санкции Евросоюза против российских должностных лиц, однако не уточнил, в связи с чем конкретно он требует новых ограничительных мер. Вопрос, на который он отвечал, в целом касался проблем, которые есть в отношениях ЕС и РФ.

Предстоящая встреча президентов России и США используется для того, чтобы набрать политические очки, заявил Володин, комментируя эту тему в Telegram-канале. Расчет, по его словам, на то, чтобы "потоптаться на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов".

Он отметил, что Европарламент вовсе не предлагает меры для снижения напряженности. "Все свелось к уже набившим оскомину тезисам о "враждебных действиях" со стороны России и необходимости ужесточить санкции в отношении Москвы и Китая", - констатировал Володин.

Навязывая Джо Байдену такую повестку, Европарламент "хочет таким образом оказать давление" и "создать для встречи негативный фон", считает парламентарий. Такую позицию председатель ГД назвал "безответственной".

"Потому что, пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, европейцы рубят сук, на котором сидят, - объяснил он. - Забывают, что от отношений России и США во многом зависит мир и благополучие на европейском континенте".

Володин посоветовал европейским политикам честно ответить самим себе на ряд вопросов. Среди них - можно ли ради сохранения власти ликвидировать парламентские партии и закрывать оппозиционные СМИ? А также можно ли в демократическом государстве лишить значительную часть населения права учиться и говорить на родном языке? Среди вопросов от Володина - и о вводе санкций на основе бездоказательных обвинений.

"Да - можно закрывать, лишать, стрелять, лгать, если на кону власть", - резюмировал спикер. "Где Европарламент, Евросоюз? Где ваша позиция?" - поинтересовался Володин. Он посоветовал европейским политикам "вначале разобраться в себе", определиться, какие ценности они защищают.

"Ознакомившись с проектом заявления Европарламента, которое предложено принять 15 июня, могу сказать одно: оно точно не в защиту прав человека и демократии, - добавил Володин. - Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог".

Председатель ГД уверен, что авторитет в политике не заработать, если не предлагать позитивную повестку и если придерживаться политики двойных стандартов.