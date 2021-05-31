Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах

Акции металлургических компаний дешевеют на Мосбирже после слов первого вице-премьера Андрея Белоусова о возможности новых налоговых изъятий.

Котировки акций "Северстали" в первую минуту торгов упали почти на 6% по отношению к закрытию основной сессии пятницы, ценные бумаги "Норильского никеля" - на 3,8%, НЛМК - на 1,2%, Магнитогорского металлургического комбината - на 0,9%.

Более высокие цифры "Северстали" и "Норникеля" связаны с дивидендными отсечками компаний.

Ранее Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет в том или ином виде 100 миллиардов рублей, полученные ими в качестве сверхдоходов. По словам первого вице-премьера, он обсуждал с представителями некоторых компаний эту сумму, решения о механизме изъятия сверхдоходов пока не приняты.