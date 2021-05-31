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31.05.2021 17:04
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не может выпускать машины: завод снова подвели поставщики

Текст: Константин Руссов
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ на несколько дней вынужден приостановить выпуск автомобилей на заводе в Тольятти. По информации анонимных источников, компания снова столкнулась с нехваткой комплектующих.

Фото: www.vk.com/club203400803
На АвтоВАЗе выпустили первую Lada Niva Travel

"РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа, где грядущую приостановку производства подтвердили: "АвтоВАЗ вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях № 1 (автомобили на платформе B0) и № 5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих". Рестарт запланирован на 4 июня.

В компании отметили, что данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах.

Напомним, в апреле АвтоВАЗ останавливал производство Lada Granta из-за проблем с поставщиками рулевых наконечников.

#Lada