АвтоВАЗ не может выпускать машины: завод снова подвели поставщики

АвтоВАЗ на несколько дней вынужден приостановить выпуск автомобилей на заводе в Тольятти. По информации анонимных источников, компания снова столкнулась с нехваткой комплектующих.

"РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа, где грядущую приостановку производства подтвердили: "АвтоВАЗ вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях № 1 (автомобили на платформе B0) и № 5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих". Рестарт запланирован на 4 июня.

В компании отметили, что данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах.

Напомним, в апреле АвтоВАЗ останавливал производство Lada Granta из-за проблем с поставщиками рулевых наконечников.