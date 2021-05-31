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31.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля этим летом

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Полагаем, что летом курс останется в диапазоне 72-76 рублей к доллару и 88-92 к евро. Летние месяцы и вторая половина года традиционно более слабые для курса рубля, чем первая половина года. Это во многом связано с сезонностью текущего счета. В мае-июне начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что увеличивает спрос на валюту. Правда, в этом году спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен, пока будут закрыты на карантин Европа, Турция, Египет и другие туристические страны.

Фото: iStock
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Поддержку рублю в последние недели оказывали ожидания снижения геополитической напряженности после встречи президентов России и США 16 июня. Считаем, что относительно позитивный исход этих переговоров уже во многом заложен в котировки российских активов и не исключаем некоторых продаж рублевых активов по факту самих переговоров.

В целом, крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность. Россия в июне-июле сможет еще немного нарастить добычу нефти благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+. Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль.

Ожидаем, что летом цены на нефть Brent останутся в диапазоне $63-73 за баррель. Поддержку котировкам окажут восстанавливающийся спрос в США, Европе и Китае, а также стартующий на этой неделе автомобильный сезон в США. Считаем, что в случае возвращения иранской нефти на рынок страны ОПЕК+ могут замедлить увеличение собственного предложения, чтобы поддержать баланс на рынке.

Позитивное влияние текущего счета на рубль частично нивелирует Минфин покупками валюты в рамках бюджетного правила. Ожидаем, что на фоне высоких нефтяных цен Минфин будет забирать с валютного рынка порядка $2-2,5 млрд в месяц.

Также поддержку рублю окажут спрос на активы развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики. По мере вакцинации населения в мире карантинные ограничения будут смягчаться, деловая активность восстанавливаться, спрос на сырье расти. Эти факторы позитивны для активов и валют развивающихся стран, включая российские.

В пользу российской валюты будет выступать повышение реальных рублевых процентных ставок. Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 11 июня повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25% годовых. При этом не исключаем повышения сразу на 50 б.п., до 5,5% для сдерживания инфляции. По нашим оценкам, годовая инфляция в июне достигнет пика на уровне около 6% и затем будет постепенно замедляться до 5,1% на конец года. На этом фоне считаем, что Банк России в этом году может поднять ключевую ставку еще на 50-100 б.п., до 5,5-6%.

Фото: iStock
Рынки поднимут рубль на психологически важную высоту

Одним из главных факторов для мировых рынков будут летние заседания ФРС США по монетарной политике. Подъем инфляции в США и быстрое восстановление американской экономики может побудить ФРС к объявлению о постепенном сворачивании монетарных стимулов. Сокращение объемов программы количественного смягчения может снизить спрос на рисковые активы и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков.

Однако, мы полагаем, что американский ЦБ извлек уроки из опыта 2013 года, когда резкая риторика в отношении сокращения стимулов привела к распродажам на рынках. Поэтому в этом году ожидаем, что управляющие ФРС будут аккуратно и постепенно готовить рынки к выходу из стимулов. Это, вероятно, позволит смягчить негативные последствия для рынков, в том числе для российского.

Отметим, что Россия является более защищенной среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. У России - минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.

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