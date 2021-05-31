Диетолог Елена Соломатина рассказала о "правиле экватора" для худеющих

Если вы хотите похудеть - уделяйте больше внимания меню. Некоторые продукты лучше не есть во второй половине дня, так как все обменные процессы в организме после обеда замедляются. Необходимо выстроить свой режим питания в соответствии с "правилом экватора".

"Где-то после 15 часов любой организм снижает скорости метаболических процессов", - объяснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, утром, даже если мы находимся в состоянии покоя, жир накапливается не так интенсивно, как вечером.

Если у вас лишний вес - исключите из своего рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Они повышают уровень глюкозы в крови. "Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает в жир", - подчеркнула Соломатина в интервью радио Sputnik.

Ранее другой диетолог Елена Кален посоветовала людям, желающим похудеть к отпуску, включить в рацион ананас. В данном фрукте содержится "фермент стройности" бромелайн. Он поддерживает поджелудочную и помогает переварить пищу. Организм получает из пищи больше минералов и витаминов. Вес снижается быстрее, потому что для сжиросжигания нужно много минералов.