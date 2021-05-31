Ищем альтернативы Google Фото. Что произойдет с сервисом 1 июня

Раньше у пользователей сервиса было два варианта: загружать фотографии и видео в "высоком качестве" или выбрать "исходный размер". В первом фотографии сжимались до 16 мегапикселей, а любые видео - до разрешения Full HD. Лимит - не больше 15 Гб в сутки. Начиная с 1 июня, каждый файл, вне зависимости от выбранного качества, будет занимать место на Google Диске, где бесплатный объем составляет 15 Гб. При этом в компании заверили, что все фотографии и видео, загруженные в высоком качестве до 1 июня 2021 года, не будут учитываться согласно новым правилам.

Для того, чтобы пользователи могли посмотреть, какие фотографии они могут удалить с сервиса, в компании разработали специальный инструмент, который позволяет оценить, как именно используется ваше пространство. Там показываются фотографии и видео большого размера, размытые фотографии по мнению алгоритмов Google, "Другие приложения, куда сервис "складывает" фотографии с Instagram, Facebook и прочих мессенджеров, а также скриншоты. Пользователь может оценить, какой объем занимают вышеперечисленные элементы в его хранилище и стоит ли их удалять.

Если места все же не хватает, а переходить на другой сервис не хочется, то придется купить подписку на Google One. Цены следующие - 100 Гб за 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год, 200 Гб за 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год и 2 ТБ за 699 рублей в месяц или 7 990 рублей в год.

Но можно и перейти на другие сервисы. Например, Microsoft One Drive, который является облачным хранилищем по умолчанию на смартфонах компании Samsung. Там можно хранить в облаке бесплатно до 5 Гб, однако если используется подписка на Microsoft Office (обычная или семейная), то пользователю предоставляется объем в 1 Тб. Персональная подписка обойдется в 2990 рублей в год, а семейный, рассчитанный на 6 пользователей, 3490 рублей в год. В таком случае каждому члену семьи предоставляется 1 Тб данных для личного пользования.

Еще одной альтернативой для любителей мобильной фотографии может стать решение от "Яндекса" - компания предоставляет полный безлимит для тех, кто загружает фотографии со смартфона или планшета. Естественно, есть при этом и платные тарифы - 100 Гб за 99 рублей в месяц, 1 Тб за 300 рублей в месяц и 3 Тб за 900 рублей в месяц.

Те, кто пользуются подпиской "Сбер.Прайм", могут рассмотреть вариант со "Сбер.Диск". Подписчикам предоставляется 30 Гб (в бесплатной версии Сбер.Диск дает 15 Гб). Тарифы - 100 Гб за 99 рублей в месяц и 1 Тб за 300 рублей в месяц.

В "Облаке" от Mail.ru бесплатный объем - 8 Гб. 128 Гб стоят 149 рублей в месяц, 256 Гб - 229 рублей в месяц и 4 Тб данных - 2690 рублей в месяц. Но прежде, чем выбирать один из вышеперечисленных тарифов, рекомендуем посмотреть, нет ли у вас бесплатного террабайта - много лет назад, в далеком 2013 году, компания раздавала всем пользователям 1 Тб данных "навсегда".

Конечно, любители компании Apple вряд ли пользуются Google Фото, но они могут рассмотреть в качестве альтернативы родной "яблочный" сервис iCloud - там бесплатно предоставляется 5 Гб в месяц, 50 Гб можно купить за 59 рублей в месяц, 200 Гб за 149 рублей в месяц и 2 Тб за 599 рублей в месяц.

Для тех, кто не хочет платить ИТ-компаниям за хранение личных данных, стоит рассмотреть вариант с "домашним облаком". Эти устройства стоят от 10 тысяч рублей и позволяют создать кластер из жестких дисков, соединенных друг с другом. Они отличаются скоростью подключения к интернету, а также наличием модуля Wi-Fi. При покупке стоит учитывать, что NAS-накопители продаются без встроенных дисков и поэтому при расчете конечной стоимости необходимо учитывать стоимость жесткого диска. HDD среднего класса на 1 Тб c хорошей скоростью чтения и записи обойдется в 4 -5 тысяч рублей.