Jeep готов показать новый семейный кроссовер

Jeep в ударе, только за первые шасть месяцев 2021 года прославленный производитель вездеходов из Огайо представил три новинки - пятое поколение Grand Cherokee, монструозный Wagoneer и представительский Grand Wagoneer - и сбавлять темп пока не собирается, на июнь у компании запланирован выпуск очередной новинки - семиместного кроссовера Jeep Compass Commander.

С похожей моделью с почти таким же названием Grand Commander, c семиместным кроссовером на базе Cherokee, представленным эксклюзивно на рынке Китая, Compass Commander не будет иметь ничего общего.

Хотя два кроссовера ориентированы на одну категорию потребителей - молодых преуспевающих горожан с детьми - пересечься в конкурентной борьбе им не доведется, у двух моделей разный территориальный охват - Compass Commander ориентирован в первую очередь на рынок Латинской Америки. Два Commander используют даже разные платформы.

Заметно отличаться по внешнему облику Compass Commander будет и от соплатформенного пятиместного Compass.

Кроме возросших габаритов у него будут совершенно иначе оформлены корма и фасад, что ясно подтверждает предваряющий презентацию промо-ролик Jeep. Не исключено появление 7-местного Compass и в России, хотя Jeep в нашей стране скорее нишевая марка для узкого круга лояльных потребителей.