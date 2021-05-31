Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед скорым инфарктом

Кардиологи перечислили четыре симптома, которые могут указывать на начало инфаркта. Сильная боль в области сердца является самым характерным признаком, передает "Пятый канал".

Среди других признаков - проблемы с дыханием или удушье. Кроме того, пациенты, испытавшие приступ, часто жалуются на внезапное головокружение и перерастающий в панику страх.

Также ранее специалисты из Ланкастерского университета перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости. Насторожить должны кислый привкус во рту, боль в челюсти, которая может напоминать сильную и резкую зубную боль.

По словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, чтобы предотвратить риски, необходимо соблюдать гигиену полости рта.

Отмечается, что сердечный приступ может развиваться в течение нескольких недель. При этом опасное состояние можно вовремя распознать.