Китайские плавающие танки потеснили американские амфибии в Таиланде

Морская пехота королевских военно-морских сил Таиланда получила первый взвод (три машины) плавающих танков VN16.

1/2 A batch of three VN16 light amphibious tanks (LPT, export version of LPT ZTD-05) manufactured by 🇨🇳Norinco for the Thai Marine Corps was delivered to the Sattahip naval base (🇹🇭) at the end of May 2021. The delivery value was 12,6 million US$. pic.twitter.com/VUPNmoEwVJ — Jesus Roman (@jesusfroman) May 30, 2021

Эти бронемашины разработаны и выпускаются китайской корпорацией NORINCO и являются экспортными образцами находящихся на вооружении вооруженных сил КНР ZTD-05.

Они отличаются от другой иностранной техники аналогичного предназначения специальным оборудованием, позволяющим при передвижении по воде использовать глиссирующий режим, доводя максимальную скорость на плаву, по некоторым данным, до 25 км/ч. На суше максимальная скорость доходит до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

В качестве вооружения применена 105-мм нарезная пушка-пусковая установка, способная кроме обычных боеприпасов применять управляемые ракеты. Имеются также два пулемета: 7,62-мм спаренный и 12,7-мм зенитный.

Эффективность применения средств поражения обеспечивается современной системой управления огнем с лазерным дальномером и тепловизором.

Ожидается, что всего будет приобретено полтора десятка VN16 для размещения на борту также строящегося в КНР десантно-вертолетного корабля-дока класса "Тип-071Е".

Ранее такие гусеничные машины уже были поставлены в Венесуэлу.

На вооружении морпехов Таиланда до недавнего времени имелись только американские гусеничные десантные амфибии AAV7 американского производства.