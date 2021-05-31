Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенита рекомендует палате одобрить закон, запрещающий участие в выборах участникам экстремистских и террористических организаций и лицам, причастным к их деятельности.

В понедельник рабочая группа комиссии провела заседание, на котором признала документ "несомненно важным для обеспечения нашей национальной безопасности и стабильного развития российского общества и государства в интересах его граждан, а не кого-то еще". Такое мнение от имени комиссии высказал ее председатель Андрей Климов.

С учетом обсуждения документа он предложил:

- рекомендовать Совету Федерации одобрить названный федеральный закон;

- членам комиссии продолжить разъяснительную деятельность о недопустимости попадания в органы власти экстремистов любого толка;

- отдельно остановиться на данном вопросе в Ежегодном докладе комиссии;

- рабочей группе комиссии по анализу угроз российскому суверенитету продолжить изучение форм и методов разжигания извне сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни и подготовить рекомендации по дополнительным мерам противодействия такого рода экстремистским устремлениям.

Климов подчеркнул, что законом лишь приостанавливается на время, а не исключается насовсем, возможность попадания в органы власти лиц, непосредственно причастных к экстремистской деятельности. "Подчеркну особо, предлагаемые законодательные нормы не являются формами административного либо уголовного наказания, а само предлагаемое действие ограничительных мер носит временный характер, на точно установленный законом срок", - отметил сенатор.

Напомним, Госдума приняла документ в третьем, окончательном чтении 26 мая. Согласно документу, учредители и руководители экстремистских и террористических структур не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о признании организации таковой. А сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.