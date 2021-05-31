Кузнецова попросила Минздрав обратить внимание на пропаганду абортов в сети

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в Министерство здравоохранения России с просьбой обратить внимание на пропаганду абортов в интернете. Как сказано в ее докладе, который публикует "Российская газета", в аппарат омбудсмена поступают письма родителей, которые сообщают о том, что в сети легко найти информацию, пропагандирующую искусственное прерывание беременности и рассказывающую о преимуществах аборта над рождением ребенка.

Между тем, законодательством ряда стран предусмотрена даже уголовная ответственность за пропаганду или поощрение абортов (например, Закон об информации об абортах в Ирландии), говорится в докладе.

По официальной статистике, которую приводит Кузнецова, с 2018 по 2020 годы число абортов в России сократилось на 20,6 процентов (с 567 тысяч до 450 тысяч). Несовершеннолетние идут на эту процедуру почти на 20 процентов реже. Хорошо работает и доабортное консультирование: в 2020 году из 230383 женщин отказалось делать операцию почти 50 тысяч.

Однако сюда не входят случаи самостоятельного приобретения и принятия в домашних условиях абортивных медикаментов. "В связи с чем реальная ситуация с абортами в Российской Федерации остается неизвестной", - сказано в докладе.