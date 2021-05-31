Анна Юрьевна, по данным последних соцопросов, большинство школьников проведет это лето на даче или в деревне с бабушками и дедушками. По данным опроса детского омбудсмена по Московской области, 15 процентов детей останутся дома без присмотра. Как вы думаете, каким будет детское лето-2021?

Анна Кузнецова: Хочется, чтобы для детей это лето было в первую очередь безопасным. По опыту прошлого года мы знаем, есть прямая зависимость между занятостью несовершеннолетних и статистикой происшествий (в том числе и несчастных) с их участием. Летом 2020 года организации отдыха и оздоровления работали с 50-процентной загрузкой - и отдохнуть в них смогли лишь 5 (!) процентов детей в возрасте 7-17 лет, проживающих на территории РФ. В результате по итогам прошлого лета почти в 2 раза выросло число несовершеннолетних, чей отдых не был организован и погибших в результате ЧП. А пострадавших - почти в 70 раз. В этом году после нашего обращения в Роспотребнадзор внесены изменения в санитарно-эпидемиологические требования, разрешенная наполняемость лагерей увеличена до 75 процентов. Чтобы отдохнуть в них смогли больше детей, некоторые регионы сокращают срок пребывания в загородных лагерях с 21 до 14 дней и за счет этого увеличивают количество смен.

Другой вопрос - все ли организации отдыха и оздоровления откроются в этом году после сложной экономической ситуации, которую они испытали в год начала пандемии? Мы обращались в правительство России для оказания поддержки этой отрасли, был принят ряд мер экономического характера. В этом году к нам продолжают поступать многочисленные обращения от лагерей из разных регионов, и уже можно сделать вывод, что имеющейся поддержки недостаточно, ее нужно наращивать.

А задача, которую нужно выполнять уже сегодня, - обеспечить максимальный охват детей всеми формами организованного досуга. В прошлом году мы проводили мониторинг и выяснили, что во многих регионах отсутствуют программы организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период. Но, например, в Костромской и Ульяновской областях они были. Подобные программы должны действовать в каждом регионе. И важно, чтобы они предусматривали не только организованный досуг детей, но и возможность трудовой занятости для подростков.

Должна сказать, что сегодня организацией детской занятости активно занимаются общественники. В рамках всероссийской акции "Безопасность детства", которая проводится по инициативе Института уполномоченных по правам ребенка уже четвертый год, участники региональных Советов отцов, "Молодежки ОНФ" по доброй традиции готовятся проводить для детей мастер-классы, тренировки и соревнования по различным видам спорта. И все это - в шаговой доступности: на спортивной площадке во дворе, на школьном стадионе.

Корреспонденты "РГ" опробовали на себе возможность вернуть половину стоимости путевки в летний лагерь. Пока удача улыбнулась только одному из пяти коллег. Как сделать детские лагеря доступными для родительского кошелька?

Анна Кузнецова: Повысить доступность организованного отдыха для детей призвана программа детского туристического кешбэка, которая объявлена президентом. Это большой и важный шаг. Возврат 50 процентов от стоимости путевки - значительная поддержка как для родителей, так и для лагерей.

В то же время, чтобы сделать организованный детский отдых более доступным, важно не только поддерживать и сохранять уже существующие лагеря, но и открывать новые. Поэтому мы предлагаем принять в России программу строительства круглогодичных детских организаций отдыха и оздоровления, которая бы финансировалась из федерального бюджета. По одному такому лагерю - в каждом федеральном округе. Это стало бы значимым вкладом в инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, развитие подрастающего поколения в целом.

Главным переживанием родителей школьников был вопрос "дистанта", которому, наконец, сказано окончательное "нет". За этот учебный год мы с достоинством пережили "временные карантины", "частичный дистант", длинные очереди в школу, уроки в закрытых классах, разное время начала занятий и т.д. Этот нервный учебный год, наконец, закончился. О чем еще переживали, на что жаловались российские мамы и папы?

Анна Кузнецова: Это был первый учебный год, который от первого до последнего звонка прошел в условиях пандемии. Первого сентября дети встретились после того, как не виделись почти полгода. И были опасения, что во время учебы школьников могут снова отправить на карантин - переживали и сами дети, и их родители. В 2020 году с жалобами на нарушение прав несовершеннолетних в сфере образования к нам обратились почти 24 тысячи граждан - папы и мамы, бабушки и дедушки школьников. Многие из этих обращений были коллективными. И в большинстве из них речь шла про дистанционное обучение и его негативные последствия для школьников.

Радует, что завершившийся учебный год удалось преодолеть без повторения прошлогодней ситуации. Да, в отдельных регионах временно закрывали на карантин классы и школы. Двое моих детей тоже посидели немного на карантине. Но в целом по стране школьники продолжали учиться, а ребята помладше - ходить в детские сады в привычном формате.

Но ограничения продолжаются. А ограничительные требования не всегда понятны, и это вызывает беспокойство родителей. В последние дни к нам стали поступать обращения от законных представителей, которым отказывают в посещении выпускных утренников в детских садах, ссылаясь на меры противодействия распространению вируса. К таким ситуациям нужно подходить избирательно и пройти по тонкой грани, чтобы не перегибать палку и не подвергать никого опасности. Наилучшим образом все подобные ситуации помогает разрешить доверительный разговор.

По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, около 12 процентов школьников вынуждены ходить в школу не только во вторую, но и в третью смену. Учеба в несколько смен кажется невероятным призраком из прошлого.

Анна Кузнецова: Увы, за последние три года - с 2018 по 2020 - количество школ сократилось на 2,2 процента, а численность учащихся в них детей, напротив, выросла на 4,7 процента. Все больше школьников вынуждены учиться во вторую и третью смену. Число таких детей увеличилось на 26,5 процента и 8,8 процента соответственно, несмотря на то, что президент России еще в 2018 году поручил ликвидировать вторую смену в российских школах к 2025 году. Наполненность учебных заведений приводит порой к отказам зачислять в преимущественном порядке детей в школы, где учатся их братья и сестры. В одной только Астрахани по этой причине родители детей получили отказы в 20 случаях.

Напрямую с дефицитом школ связан другой вопрос, который заботит родителей во многих регионах, - когда жилые кварталы строят, а учебные заведения - нет. Даже если ребенка удалось записать в школу, расположенную за несколько километров от дома, каждый день его нужно туда довезти и забрать, потому что перевозки школьным автобусом не организованы. Пока нет данных за 2020 год - они будут подготовлены Минпросвещения России только в июле. Но по итогам 2019 года число школьников, которые учились далеко от места проживания и которых не подвозили к месту учебы, по России превысило 100 тысяч, из них 45 тысяч - ученики младших классов.

Такая ситуация сложилась, например, в Дмитровском городском округе Московской области. В одном из местных ЖК свыше 15 тысяч жителей, более тысячи - школьного возраста. А школу достроят в лучшем случае через несколько лет. И такими вопросами нужно заниматься уже сейчас, причем как можно скорее. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем, мы предлагаем установить ответственность должностных лиц, заключивших договор на проведение комплексной застройки микрорайонов без строительства объектов социальной инфраструктуры, а также допустивших приемку в эксплуатацию жилых домов без построенных детских садов и школ.

Используя наш интегральный показатель "Качество детства", мы сравнили, как соблюдаются права детей на доступность и качество дошкольного и школьного образования в регионах. По доступности дошкольного образования регионами с высокими показателями стали Республика Мордовия, Хабаровский край, Волгоградская, Костромская и Курская области, по качеству - город Москва, Республика Саха-Якутия и Тамбовская область. По доступности школьного образования самые высокие показатели были зафиксированы у Москвы и Санкт-Петербурга, Кемеровской области, по качеству - у Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ленинградской и Московской областей.

Сложный вопрос

Первое, второе и компот!

Родителям не дает покоя тема школьного питания. Многие жалуются на то, что полноценного обеда в школах сегодня не бывает - он очень напоминает второй завтрак. На ваш взгляд, какие вопросы остаются "второгодниками" на следующий учебный год?

Анна Кузнецова: Эта чувствительная тема у нас на постоянном контроле. После того, как по инициативе главы государства был принят закон о бесплатном горячем питании учащимся начальной школы, в начале уходящего учебного года мы провели мониторинг ситуации в регионах. И оказалось, что в 675 школах в 15 регионах России дети, учившиеся во вторую смену, получали бесплатный обед по меню завтрака, хотя на их столах должно было быть и первое блюдо, и второе, и третье. И это несмотря на методические рекомендации Роспотребнадзора, которые запрещают производить подобные замены. Мы обратились в Генеральную прокуратуру для проведения проверки по этим фактам. По ее итогам, как сообщило ведомство, установлены нарушения в 323 школах на территории 13 регионов. Для устранения нарушений прокурорами внесены представления, после чего меню скорректировали. А это значит - теперь дети должны питаться полноценно.

Этот вопрос удалось решить, но тема соблюдения в образовательных организациях прав детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании по назначению врача, остается открытой. Когда мы стали изучать ситуацию, оказалось, что даже неизвестно точно, сколько таких детей в нашей стране посещают детские сады и учатся в школах. Их статистический учет на федеральном уровне не ведется, а отсутствие точных данных не позволяло провести детальный анализ ситуации и сформировать конкретные предложения по ее улучшению. Как следствие - не было системного подхода профильных ведомств к работе по организации питания этой категории несовершеннолетних.

24 тысячи граждан пожаловались на проблемы в сфере образования

В связи с этим мы решили провести всероссийский мониторинг совместно с коллегами в регионах, с участием советов отцов и родительского сообщества, и в его ходе выяснили, что питание для детей с пищевыми особенностями по отдельному меню было организовано только в 8 процента проверенных школ, а в 32 регионах из-за отсутствия специального меню родители вынуждены приводить ребенка в детский сад после завтрака и забирать до обеда. После чего мы внесли предложение в правительство России о том, чтобы в образовательных организациях ввести ставки диетологов для составления меню таким детям и контроля за качеством их питания. Мы получили концептуальную поддержку Минздрава по этой инициативе.

Также, чтобы обеспечить системный подход к обеспечению прав детей с пищевыми особенностями, мы направили в Минпросвещения России письмо с предложением рассмотреть вопрос об организации федерального статистического учета таких детей. Такие данные имеют особое значение. Ведь с января этого года вступили в силу СанПиН, которые обязывают при организации питания в детских коллективах использовать индивидуальное, разработанное диетологом, меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании по назначению врача, в соответствии с представленными родителями документами.

А пока ситуация в этой сфере остается напряженной, вместе с коллегами, Советом отцов при уполномоченном и родительскими общественными организациями мы продолжаем мониторинг качества школьного питания и формирование обратной связи.

Главное в 2020 году

Дети и родители

За последние пять лет на 34, 2 процента сократилось число родителей, лишенных родительских прав. При этом на 43 процента сократилось и количество родителей, восстановленных в родительских правах.

Тревожны показатели отбирания детей у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних. С 2017 по 2019 гг. численность таких детей увеличилась на 55,6 процентов. Отобрано по акту полиции в 2017 году - 38 детей, в 2018 году - 40, а в 2019 году - 72.

Дети и воспитатели

За последние пять лет количество преступлений в отношении воспитанников сотрудниками, работающими в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличилось в 5,3 раза. В 20 раз возросло число особо тяжких преступлений. В 2020 году совершено 26 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы воспитанников этих учреждений.

Дети и несчастья

По данным мониторинга детского уполномоченного, за три летних месяца 2020 года по разным причинам пострадали 11 124 несовершеннолетних. 885 детей погибли. Количество детей, пострадавших при выпадении из окон, увеличилось в 4 раза. Число утонувших увеличилось на 40,3 процента. В 2,9 раза больше детей погибло в ДТП. На 3,7 процента - погибших от поражения электрическим током. На 12,9 процента - погибших в результате отравления.

Дети и детские сады

Лишь в 20 субъектах РФ удовлетворен родительский спрос на места для детей до 7 лет в дошкольных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от места проживания семей с детьми. Причины - переезд семей из села в город, отсутствие свободных земельных участков и средств регионального бюджета для строительства новых детсадов.

Дети трудной судьбы и отдых

Несмотря на то, что полноценную летнюю кампанию в 2020 году провести не удалось, 314 469 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли получить полноценный летний отдых.

Дети и жилье

Уполномоченным проводились проверки фактов нарушения жилищных прав семей с детьми и принимались меры прокурорского реагирования. Омбудсмен обращался в банки - залогодержатели с просьбой рассмотреть вопрос о реструктуризации долга семей с детьми в целях сохранения права детей на жилье.