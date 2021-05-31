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31.05.2021 15:01
Рубрика: Власть

Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с НАТО

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости
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"Мы будем готовы, конечно же, диалог возобновлять, но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы каждый раз натовцы озвучивали на заседаниях Совета Россия-НАТО все те заявления, абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом", - отметил глава МИД РФ. По его словам, необходимо сконцентрироваться на вопросах безопасности. И сейчас мяч на стороне НАТО.

"Ожидаем ответа на многие наши предложения, которые уже более года рассматриваются в Североатлантическом альянсе, и принятие которых могло бы существенно помочь деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим границам", - отметил Лавров.

Так, все еще не получен ответ на "предложения, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил РФ и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов наших Военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей Военно-морских флотов". То же самое касается предложения согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения.

Лавров выразил надежду, что ответы все-таки будут получены.

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