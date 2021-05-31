Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с НАТО

Российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы, конечно же, диалог возобновлять, но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы каждый раз натовцы озвучивали на заседаниях Совета Россия-НАТО все те заявления, абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом", - отметил глава МИД РФ. По его словам, необходимо сконцентрироваться на вопросах безопасности. И сейчас мяч на стороне НАТО.

"Ожидаем ответа на многие наши предложения, которые уже более года рассматриваются в Североатлантическом альянсе, и принятие которых могло бы существенно помочь деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим границам", - отметил Лавров.

Так, все еще не получен ответ на "предложения, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил РФ и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов наших Военно-воздушных сил России и натовских стран и кораблей Военно-морских флотов". То же самое касается предложения согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения.

Лавров выразил надежду, что ответы все-таки будут получены.