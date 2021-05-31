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31.05.2021 19:39
Рубрика: В мире

Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками

Текст: Юрий Когалов

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал слежку, которую устроило АНБ США при помощи датских спецслужб за европейскими политиками. Об этом, как передает Reuters, он заявил по итогам франко-германского совета министров.

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"Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами", - подчеркнул Макрон. По его мнению, необходимо внести полную ясность во всю эту шпионскую историю, в связи с этим Париж ожидает разъяснений от Вашингтона и Копенгагена.

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью датских спецслужб следило за рядом видных европейских политиков из Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Проведенное правительством Дании расследование привело к отставке руководства Службы военной разведки.

Впервые о слежке стало известно еще в 2013 году, но теперь в руки журналистов попали новые данные. Стали известны имена политиков, за которыми велось наблюдение. Ими оказались канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, тогда занимавший кресло министра иностранных дел, видный немецкий политик Пеер Штайнбрюк.

Более того, слежка велась и датскими министерствами финансов и иностранных дел.

Правительства Франции, Германии, Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений.

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