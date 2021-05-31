Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал слежку, которую устроило АНБ США при помощи датских спецслужб за европейскими политиками. Об этом, как передает Reuters, он заявил по итогам франко-германского совета министров.

"Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами", - подчеркнул Макрон. По его мнению, необходимо внести полную ясность во всю эту шпионскую историю, в связи с этим Париж ожидает разъяснений от Вашингтона и Копенгагена.

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью датских спецслужб следило за рядом видных европейских политиков из Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Проведенное правительством Дании расследование привело к отставке руководства Службы военной разведки.

Впервые о слежке стало известно еще в 2013 году, но теперь в руки журналистов попали новые данные. Стали известны имена политиков, за которыми велось наблюдение. Ими оказались канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, тогда занимавший кресло министра иностранных дел, видный немецкий политик Пеер Штайнбрюк.

Более того, слежка велась и датскими министерствами финансов и иностранных дел.

Правительства Франции, Германии, Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений.