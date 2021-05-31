Металлурги ответили на слова Белоусова о сверхдоходах отрасли

Президент ассоциации "Русская сталь", владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о сверхдоходах металлургов. Предприниматель обратил внимание, что на фоне роста прибыли отрасль в два раза увеличила налоговые отчисления.

По словам Лисина, металлурги предложили "дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов". Отрасль готова их обеспечить, подчеркнул бизнесмен.

"Отработаем один день бесплатно, это 200 тысяч тонн продукции", - цитирует слова Лисина РБК.

Ранее Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Дополнительную прибыль компании получили в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.