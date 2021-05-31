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31.05.2021 11:31
Рубрика: Власть

МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину

Текст: Юрий Когалов
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" не повлияют на текущие контракты на поставку газа через Украину. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Как подчеркнул дипломат, "Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа". По его словам, сейчас действует контракт о транзитных поставках газа через Украину, и от них никто не отказывается, затем будут проведены переговоры между "Газпромом" и его партнерами на Украине.

Фото: iStock
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Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - отметил Биричевский, добавив, что у Москвы "нет задачи приостановить поставку газа через Украину".

Представитель МИД РФ назвал "Северный поток-2" назвал сугубо экономическим проектом.

Ранее в Киеве заявили, что экономика Украины потеряет 5-6 миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока-2", 1,5 миллиарда из них - из-за прекращения Россией транзита газа.

Напомним, Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время работы завершены более чем на 95 процентов. Однако против окончания строительства выступают США, предлагающие Европе собственный сжиженный газ, а также ряд европейских стран, где у власти находятся противники России.

"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов
Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2" Отношения России и Украины

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