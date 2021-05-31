МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России

Межбанковская система обмена данными и совершения платежей SWIFT может быть использована для давления на Россию. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Он напомнил об угрозах, звучащих в том числе из США, отключить РФ от системы SWIFT. При этом представитель МИД отметил, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только Совбез ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя. То, что применяют западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и своих интересов на мировой арене. "Не исключено, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", - заключил Биричевский.

Россия быстро найдет замену системе межбанковских платежей SWIFT в случае ограничений. Об этом в апреле заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы к отключению РФ. Он отметил, что SWIFT хоть и доминирующая, но лишь одна из нескольких услуг в финансовом секторе. То есть ее можно заменить. А в случае отключения от нее России и другие страны будут заинтересованы в использовании альтернативы, ведь "SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность".