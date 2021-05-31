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31.05.2021 18:44
Рубрика: Общество

Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование

Текст: Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования России объявило конкурс на гранты для лучших научных институтов и университетов. Вся документация размещена на официальном сайте ведомства.

Фото: iStock
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Победители конкурса получат гранты на обновление приборной базы и другого оборудования в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Общая сумма выделяемых средства - более 8,3 миллиарда рублей.

Заявки на конкурс принимаются с 10 по 29 июня, но только от тех организаций, которые не получали аналогичный грант в 2020 году. При этом организации также не должны быть участниками программы стратегического академического лидерства. По документам, в конкурсе могут принимать участие 280 институтов и вузов.

Что нужно для участия? Предоставить программу обновления приборной базы, обоснование цен на оборудование, которое планируется закупить. Кроме того, вуз или НИИ должны будут взять на себя обязательство "о достижении результата предоставления гранта" и пр. Все заявки оценит комиссия, состав которой утверждается министерством. Она же определит размер каждого гранта.

Напомним, нацпроект "Наука и университеты" предусматривает обновление не менее чем на 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. В 2020 году на эти цели было выделено 13 миллиардов рублей, в 2019 году - 4,35 миллиарда рублей.

Общество Наука Общество Образование Правительство Минобрнауки 2021 - Год науки и технологий

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