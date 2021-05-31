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31.05.2021 09:29
Рубрика: Экономика

Минсельхоз ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продукция российских сыроваров в большинстве случаев не уступает по качеству западным производителям. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, комментируя просьбу посла Италии в России Паскуале Терраччано исключить пармезан из санкционного списка.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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"Наше сыроварение продвинулось далеко вперед, начиная с того момента, как мы запретили поставки сыра из ряда государств, в том числе пармезана. Мы увеличили объемы производства в полтора раза с 2014 года", - заявил министр в интервью "Известиям".

По его словам, иностранные производители, которые хотят быть представленными на российском рынке, могут развивать свои технологии на территории страны.

"Есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. Ну, соответственно, там она, наверное, и будет", - добавил Патрушев.

В марте итальянский посол Паскуале Терраччано заявил, что твердый сыр "незаслуженно" попал в список запрещенных для ввоза в Россию продуктов. Тогда дипломат также заявил, что "Роспотребнадзор изучает этот вопрос".

"Мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", - отметил Терраччано.

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