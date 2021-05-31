Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.05.2021 11:39
Рубрика: Дороги

Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам

Текст: Евгений Гайва
Размер платы за проезд по платным трассам будет зависеть от времени суток, дня недели и месяца. Также на тарифы будут влиять категория транспортного средства и способ оплаты. Правила взимания платы разработал Минтранс.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
"Автодор": Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной

Документ сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, пояснили "РГ" в Минтрансе.

В проекте постановления правительства подробно описана работа системы "свободного потока" (free flow), которая дает возможность  проезжать участок без остановок перед шлагбаумом. Оплата при этом списывается с транспондера.

Постановление правительства может вступить в силу 1 сентября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект.

В России принят закон о взимании платы за проезд по платным трассам, также внесены изменения в КоАП о взимании штрафов за проезд без оплаты. При этом  еще должно быть принято постановление правительства с описанием правил проезда по платным дорогам и оплаты проезда.