Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам

Размер платы за проезд по платным трассам будет зависеть от времени суток, дня недели и месяца. Также на тарифы будут влиять категория транспортного средства и способ оплаты. Правила взимания платы разработал Минтранс.

Документ сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, пояснили "РГ" в Минтрансе.

В проекте постановления правительства подробно описана работа системы "свободного потока" (free flow), которая дает возможность проезжать участок без остановок перед шлагбаумом. Оплата при этом списывается с транспондера.

Постановление правительства может вступить в силу 1 сентября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект.

В России принят закон о взимании платы за проезд по платным трассам, также внесены изменения в КоАП о взимании штрафов за проезд без оплаты. При этом еще должно быть принято постановление правительства с описанием правил проезда по платным дорогам и оплаты проезда.