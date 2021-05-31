Новости

КНДР осудила снятие ограничений на дальность полета южнокорейских ракет 05:50
Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии 05:25
Мошенники придумали новый способ обмана россиян при "приеме на работу" 05:17
Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании 04:28
Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США 04:25
Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии 03:59
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины 03:13
Диетолог Елена Соломатина рассказала о "правиле экватора" для худеющих 02:50
В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19 01:28
Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов 00:47
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги 00:40
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 05:17
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новый способ обмана россиян при "приеме на работу"

Мошенники придумали новую схему: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов компании Bi.Zone.

Фото: iStock
Назван самый популярный день для звонков телефонных мошенников

По их данным, злоумышленники, разместившие объявление о вакансии, вступают с заинтересовавшимся соискателем в переписку. В процессе фиктивного оформления будущего работника просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или передать учетные данные мошенникам якобы для перевода зарплаты. В некоторых случаях на пользователя оформляется кредит, а деньги злоумышленники присваивают себе.

Сложности данной схемы заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что его обманывают. Из-за этого реализация схемы может занимать несколько дней. Об этом рассказал директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин, отметив, что уже разработаны методы выявления и предотвращения подобных случаев. Эксперт также обратил внимание, что летом студенты активно ищут подработку, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян под видом отключения карт от SWIFT. Они обзванивают клиентов банков и под предлогом отключения России от данной системы узнают номера банковских карт и секретные коды CVC. Жертве обещают, что после этого на телефон должна прийти СМС с оповещением, что карта не будет заблокирована после отключения от SWIFT.

Происшествия Преступления Экономика Работа

Главное сегодня

В России начинается ЕГЭ-2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян
Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс