Мошенники придумали новый способ обмана россиян при "приеме на работу"

Мошенники придумали новую схему: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов компании Bi.Zone.

По их данным, злоумышленники, разместившие объявление о вакансии, вступают с заинтересовавшимся соискателем в переписку. В процессе фиктивного оформления будущего работника просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или передать учетные данные мошенникам якобы для перевода зарплаты. В некоторых случаях на пользователя оформляется кредит, а деньги злоумышленники присваивают себе.

Сложности данной схемы заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что его обманывают. Из-за этого реализация схемы может занимать несколько дней. Об этом рассказал директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин, отметив, что уже разработаны методы выявления и предотвращения подобных случаев. Эксперт также обратил внимание, что летом студенты активно ищут подработку, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян под видом отключения карт от SWIFT. Они обзванивают клиентов банков и под предлогом отключения России от данной системы узнают номера банковских карт и секретные коды CVC. Жертве обещают, что после этого на телефон должна прийти СМС с оповещением, что карта не будет заблокирована после отключения от SWIFT.