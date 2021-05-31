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31.05.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Новые нормы выбросов угрожают существованию недорогих автомобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нормы токсичности выбросов транспорта Евро-7, которые будут введены на территории Евросоюза в 2025 году, могут привести к существенному подорожанию любых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая гибриды, а себестоимость доступных массовых моделей возрастет настолько, что их производство станет попросту нецелесообразным.

Фото: iStock
Что нельзя делать на месте ДТП

Такое заключение вынесли эксперты Европейской ассоциации автомобильного бизнеса после анализа проекта регламента Евро-7, предложенного Консорциумом по сверхнизким выбросам транспортных средств европейской комиссии Clove.

Резкой критике автомобильное лобби Евросоюза подвергло целый ряд положений проекта регламента. Прежде всего, Евро-7 к измеряемым по действующему регламенту Euro 6d CO2, NOx и твердых частиц, добавляет двуокись азота, аммиак и метан, чего в практике контроля токсичности автомобильного транспорта не было никогда.

Вдобавок допустимые значения выбросов настолько ничтожно малы, что для них просто не существует достаточно точного измерительного оборудования.

Радикальные изменения предложены и для процедуры измерения - допустимые значения должны быть получены при максимальной нагрузке. В действующих нормах предельные нагрузки учитываются в минимальной степени, так как считаются не коррелирующими с реальностью.

По новому регламенту комплекс систем нейтрализации для бензинового двигателя, даже если он работает в связке с гибридной трансмиссией, должен включать каталитический нейтрализатор с электроподогревом, два трехкомпонентных нейтрализатора объемом не менее 1 литра, фильтр твердых частиц объемом не менее 2 литров, нейтрализатор аммиака и бортовой электронный измеритель чистоты выхлопа.

Да, по Евро-7 каждый автовладелец должен иметь персонального надсмотрщика, стоящего на страже экологии 24/7. Как отмечает Европейская автомобильная ассоциация, требования нового регламента настолько сложны, что оставляют целесообразным производство только самых дорогих автомобилей.