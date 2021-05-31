Новый Hyundai Tucson: стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в московском Мультимедиа Арт Музее новое поколение Tucson, а также озвучила цены на кроссовер, который будет доступен во всех дилерских центрах марки уже с 1 июня.

Итак, модель можно купить от 1 869 000 рублей - это на 125 тысяч рублей дороже, чем стоил SUV предыдущей генерации.

Автомобиль в топовой комплектации Prestige предложат по максимальной рекомендованной розничной цене от 2 499 000 до 2 769 000 рублей. Как и в случае с Hyundai Palisade, для кроссовера будет доступна спецверсия Visioner.

Такой кроссовер получил комплекс систем безопасности Smart Sense и "уникальные элементы дизайна". Машину с бензиновым двигателем можно купить за 2 899 000 рублей, стоимость автомобиля с дизельным мотором составляет 2 999 000 рублей.

Hyundai Tucson полностью преобразился, сменив генерацию. На презентации корейцы особенно отмечали дизайн новинки, который никого не должен оставить равнодушным. Вживую машина действительно смотрится впечатляюще, но есть вопрос к корме. Точнее к эмблеме, которая смотрится сзади как чужеродный элемент.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Фото: Юрий Зубко/РГ

Что касается салона, то и там ребята из Hyundai постарались удивить. Главная фишка - "двухэтажная" архитектура передней панели, мягко перетекающая в двери. Передняя панель практически полностью лишена физических кнопок. Размер экрана мультимедиа в базовой комплектации, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto - 8 дюймов, в топовых версиях диагональ составляет 10.25 дюйма. В режиме навигации появился многооконный режим, позволяющий запуск одновременно нескольких приложений.

В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер Tucson предлагается с бензиновым двигателем Smartstream G2,0 (149,6 л.с.) в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП.

Для версий Family, Lifestyle, Prestige и Visioner также доступен бензиновый агрегат Smartstream G2,5 GDi (190 л.с.) с 8-ступенчатой АКП.

В комплектациях Lifestyle, Prestige и в исполнении Visioner автомобиль может оснащаться дизельным мотором Smartstream D2,0 (186 л.с.) вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроссовер Tucson в комплектации Classic оборудован передним приводом, начиная с версии Family новинка предлагается с системой полного привода HTRAC.

В прошлом году, напомним, Hyundai реализовала в России 22 107 экземпляров Tucson.