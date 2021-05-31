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31.05.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage: первые тизеры и дата премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Всё, Kia сдалась и дала старт тизерной кампании нового, пятого поколения Sportage. Кроссовер будет презентован в июле в Южной Корее, а до этого нас ждёт порционная информация о новинке.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Первая порция - пара тизеров: силуэта, на котором можно рассмотреть часть головной оптики и видны фонари, а также салон с огромным монолитным дисплеем приборной панели и мультимедийной системы.

В компании отметили, что Kia Sportage представляет новое направление в дизайне автомобилей марки. Конкретно в пятом Sportage отражены совершенство и простота природы. Особенностью фронтальной части являются решётка радиатора, не имеющая чёткой границы с оптикой, и бумеранги ДХО последней. Задние фонари в чём-то перекликаются с фастбеком Stinger.

"Совершенно новый Sportage - то, когда природа встречается с технологиями, кроссовер бросает вызов стереотипам своей авантюрной внешностью и тщательно продуманным салоном, - прокомментировал Карим Хабиб, шеф-дизайнер марки. - Создавая новый Sportage, мы бросили вызов самим себе, чтобы модель вышла на новый уровень".

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia