Песков призвал не искать виновных в ситуации со сверхприбылями металлургов

Президент в курсе ситуации с дополнительными прибылями металлургических компаний, этой темой занимается кабмин вместе с представителями бизнеса. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российские металлурги в прошлом году получили сверхдоходы около 100 млрд рублей и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа​​​.

"Да, президент знает, - сказал Песков. - Действительно, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли". "Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса", - заметил он.

"Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", - пояснил пресс-секретарь президента.