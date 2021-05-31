Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 31 мая по 6 июня

Очень изящно, когда в наше время потоков и стримингов кинематографисты признаются в любви VHS-эпохе. Именно так и происходит в комедийном сериале шоураннера Константина Майера "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в роли звезды ММА. Он выходит на ТНТ. Как не вспомнить это медленное, если сравнить его с сегодняшним, время, ведь сейчас только на одной неделе выходят такие сериалы, как "Душегубы", в основе которого история "витебского душителя" времен СССР, мелодрама со странным с точки зрения русского языка названием "По разным берегам", а еще "История Лизи", для которого каждую серию собственноручно писал сам Стивен Кинг, второй сезон хита "Почему женщины убивают", киносторис для подростков "Подслушано" (соцсети необъяснимым образом вмешиваются в их жизнь) и многое другое. Наш гид по премьерам поможет каждому выбрать главное.

1. Сериал "По разным берегам". Его покажет телеканал "России-1", с 31 мая в 21.20. Главная героиня - Настя Шестакова (Ольга Веникова), ученый-синоптик, часто витает в облаках. Но ее жизнь кардинально меняется, когда отец, фермер Егор Иванович (Анатолий Котенев), попадает в аварию. Настя вынуждена возглавить семейное предприятие, которому угрожает конкурент отца бизнесмен Владимир Зорин (Александр Константинов). Зорин намерен во что бы то ни стало прибрать к рукам земли Шестаковых. Доброй неконфликтной Насте непросто противостоять нахальному цинику Зорину, как и признаться себе в чувствах к нему.

Кадр из сериала "По разным берегам". Фото: "Россия-1"

2. Сериал "Душегубы". НТВ, с 31 мая, 21.15. В онлайн-кинотеатре "Амедиатека" с 1 июня. Фильм основан на реальных событиях и повествует об одном из самых скандальных дел Советского Союза - деле "витебского душителя" Геннадия Михасевича, чье имя значится в списке самых жестоких серийных убийц страны. Время и место действия - 1984 год, Белорусская ССР. Старший следователь минской прокуратуры Леонид Ипатьев приезжает в Витебск для расследования дела о пропавшем инспекторе ГАИ. В ходе поисковой операции тело инспектора найдено не было, зато был обнаружен труп молодой девушки. Ипатьев выясняет, что за последние четырнадцать лет в Витебской области были убиты 36 женщин, все эти дела были закрыты витебским следователем Михаилом Шахновичем. Ипатьев инициирует возобновление расследования. В ролях: Сергей Марин, Зоя Бербер, Сергей Чирков, Софья Синицына, Александр Самойленко, Анна Немченко, Игорь Хрипунов, Василий Мищенко и другие. Режиссер-постановщик - Давид Ткебучава

3. Сериал "Почему женщины убивают". Второй сезон. "Амедиатека", с 4 июня. Сенсационно яркий многосерийный фильм-антология возвращается с новыми историями. 1949 год. Наивная домохозяйка мечтает попасть в престижный цветочный клуб, однако элитное общество бойкую дамочку не очень-то и ждет. Ее муж, кажется, промышляет темными делишками, а дочь крутит роман с красавчиком-актером, у которого тоже свои тайны.

4. Оригинальный проект в формате киносторис "Подслушано". Онлайн-кинотеатр KION, с 31 мая. Главные герои истории - подростки, пятеро друзей, которых зовут Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя. Они замечают, что их одноклассники пропадают. Учителя объясняют это внезапным решением их родителей о переезде. Родители думают, что ребенок в местной больнице. Пятеро друзей решают инициировать собственное расследование с помощью социальных сетей и паблика "Подслушано". Режиссер-постановщик и автор сценария - Илья Куликов ("Мылодрама, "Полицейский с Рублевки", "Чернобыль. Зона отчуждения").

5. Документальное шоу "От колыбели до сцены", MTV Россия, с 25 мая в 00.20 Проект от Дейва Грола, основателя группы Foo Fighters и бывшего участника группы Nirvana. Он посвятил шоу взаимоотношениям успешных артистов и их матерей. В шести эпизодах зрители узнают истории рэпера и продюсера Фаррелла Уильямса, основателя группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, американской певицы Брэнди Карлайл, кантри-исполнителя Миранды Ламберт, гитариста Тома Морелло и рок-музыканта Гедди Ли. В основе идеи проекта лежит книга "От колыбели до сцены: истории матерей, которые обожали рок и вырастили рок-звезд" Вирджинии Хэнлон Грол, мамы Дейва Грола.

6. Сериал "История Лизи" - экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга. На Apple TV, с 4 июня. В главных ролях Джулианна Мур и Клайв Оуэн. Захватывающий психологический триллер рассказывает историю Лизи Лэндон, которая пытается справиться с утратой мужа, известного писателя Скотта Лэндона. Серия тревожных событий разворачивается в жизни главной героини спустя два года с момента его гибели, заставляя Лизи столкнуться с воспоминаниями, которые она старалась оставить позади. Каждый эпизод сериала был лично написан Стивеном Кингом.

7. Комедийный сериал "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в роли звезды ММА. На ТНТ, с 31 мая, в 20.00. Константин Майер - шоураннер этого проекта, вдохновленного боевиками и фан-культурой эпохи VHS. Главный герой - боец смешанных единоборств по прозвищу Легенда, которого поймали на допинге прямо перед тем, как он собирался подписать контракт с UFC. Теперь профессиональный спорт для него закрыт. Другого это могло бы разрушить, но Легенда хранит доставшуюся ему от отца коллекцию кассет с фильмами "Кровавый спорт", "Каратэ-пацан", "Путь дракона" и другими классическими картинами. Он возвращается туда, где был воспитан: в захудалый клуб "Раунд", которым до сих пор заправляет его детский тренер Григорич. И встречается там с Аней, дочкой Григорича и своей детской любовью. В фильме снимались Виталий Хаев, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Степан Девонин, Ростислав Бершауэр, Светлана Камынина и другие.

8. Сериал "Шиттс Крик". Премьера на российском ТВ состоится на канале Paramount Comedy, 31 мая, в 23.05. Этот канадский ситком взял первенство во всех основных номинациях премии "Эмми" 2020 года, включая награду за лучший комедийный сериал, а также за лучшие мужскую и женскую роли. Сюжет сериала строится вокруг истории некогда богатой семьи Роуз. Ее глава, Джонни Роуз, создал сеть видеопрокатов и благодаря ей стал миллиардером. События в сериале показаны с момента, когда бизнес Джонни терпит полный крах из-за финансового менеджера, который не уплатил налоги. В итоге Джонни Роузу вместе с женой Мойрой и детьми Дэвидом и Алексис приходится переехать в маленькую провинциальную общину Шиттс Крик, которую они ранее купили забавы ради. Там в небольшом придорожном мотеле им предстоит начать жизнь заново - уже без миллиардов на счетах.

9. Фильмы и программы к Международному дню защиты детей. На канале "Россия-Культура" выходит новый документальный сериал "Век детской книги". Показ состоится 31 мая, в 14.30. Две передачи из цикла "ХХ век", посвященные детскому киножурналу "Ералаш" покажут 1 июня в 11.10, а фильм о режиссере Владимире Грамматикове - 1 июня в 13.35. Грамматиков был единственным режиссером, которого пригласила к себе домой знаменитая шведская писательница Астрид Линдгрен. Это случилось, когда шла подготовка к съемкам картины "Мио, мой Мио". При встрече Линдгрен спросила: "Владимир! Со скольких лет ты себя помнишь?". Участвуют кинорежиссер Никита Михалков, актер Игорь Ясулович, оператор Александр Антипенко, Иван Грамматиков, Никита Грамматиков, Илья Грамматиков и другие.

10. Фильмы и программы к Пушкинскому дню (День русского языка), который отмечается 6 июня. К 222-летию со дня рождения великого русского поэта, основоположника современного литературного языка, телеканал "Россия-Культура" покажет программу "Пешком...". Ведущий Михаил Жебрак приглашает зрителей на прогулку в Большие Вяземы (4 июня, 06.35). Также в эфире канала покажут художественный фильм "Юность поэта" (6 июня, 09.45), документальную ленту "Душа пушинка" (6 июня, 11.10), программу "Игра в бисер" с Игорем Волгиным - выпуск называется "Александр Пушкин. "Медный всадник" (6 июня, 14.10), картину "Капитанская дочка" (6 июня, 14.50). Режиссер и один из сценаристов документального фильма "Душа пушинка" Мария Линдер записала более 50 интервью, в каждом из которых она задавала своим респондентам вопросы о первой их "встрече" с Александром Пушкиным, о влиянии творчества поэта на их личную судьбу, о его востребованности и современности.

11. Программа "Линия жизни" ("Россия-Культура", 6 июня, 18.35) и премьера телеверсии спектакля "Горе от ума" (6 июня, 20.10) - к юбилею Алексея Бородина. Народному артисту России, художественному руководителю Российского академического молодежного театра (РАМТ) 6 июня исполняется 80 лет. Более сорока лет Бородин посвятил РАМТ. В 2021 году этот театр отмечает сразу несколько юбилеев: 100 лет ему самому, 80 лет худруку, 200 лет особняку, в котором он расположен. "Горе от ума" в постановке Алексея Бородина - главная премьера юбилейного сезона театра, которая состоялась в феврале 2021 года.

12. Документальный фильм "Таир Салахов. Все краски мира". Таира Салахова, народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств, обладателя многочисленных советских, российских и зарубежных наград не стало 21 мая. Фильм А. Васильева расскажет, помимо прочего, и об организаторской стороне таланта Салахова. В советские годы он стал популяризатором современного зарубежного искусства. Именно благодаря его инициативам и усилиям в России состоялись выставки "12 европейских художников" и "40 художников Нью-Йорка", но главное - выставки Фрэнсиса Бэкона, Роберта Раушенберга, Гюнтера Юккера, Джеймса Розенквиста, Руфино Тамайо и других известнейших авторов.

13. Документальный фильм "Саша Вальц. Портрет". На канале "Россия-Культура", 6 июня, в 22.25. Немецкая картина режиссера Бригитты Крамер представляет одного из самых известных и неординарных хореографов Европы. Танцовщица и хореограф Саша Вальц - звезда авангардной хореографии и абстрактного постмодернистского танца. Фильм показывает самый важный период в международной карьере Саши - с 2005 года и до наших дней.

14. Два новых юмористических шоу на телеканале "ЧЕ!". Эфир - 1 июня в 17.00 и в 18.30. Первое - "На троих" - юмористическое скетч-шоу. Жизненные ситуации, которые могли бы произойти с каждым - в поликлинике, на работе или дома. В кадре всегда трое, отсюда и название программы. Все актеры скетч-шоу уже знакомы зрителю по "Дизель-шоу": это Егор Крутоголов, Евгений Сморыгин, Евгений Гашенко, Марина Поплавская, Александр Бережок, Виктория Булитко, Яна Глущенко и Олег Иваница. Еще одна премьера - второй сезон "Дизель-шоу". Музыкальные номера, пародии, розыгрыши и живые скетчи.

15. Мультсериал "Простоквашино". Третий сезон. На Оkko с 30 мая. Сопродюсеры проекта - Okko и "Союзмультфильм". Всего выйдет более 30 серий. Обновленный мультсериал "Простоквашино" стартовал в апреле 2018 года. В мультфильме появились новые герои: младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна и изобретательный зверек ТамаТама, няня Маргарита Егоровна, девочка Оля и жители соседней деревни ПростоКашино. Главных героев озвучивают артисты и музыканты первой величины. Так, кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова, пес Шарик - Павла Деревянко, почтальон Печкин - Ивана Охлобыстина, няня Маргарита Егоровна - народной артистки РФ Татьяны Васильевой. Маму озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, папу - известный актер дубляжа Андрей Тенетко.