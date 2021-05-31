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31.05.2021 17:10
Рубрика: Легковые авто

Почему ГИБДД может неожиданно отказать в регистрации авто

Текст: Майя Бирюкова
Покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенным риском. Это и скрытые технические проблемы, и ряд различных обременений, которые препятствуют постановке машины на учет.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

По каким причинам в ГИБДД могут отказать в регистрации авто? Номер один - это неполный комплект документов. Необходимый список следующий. Это договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, свидетельство о старой регистрации, обычный паспорт гражданина, квитанция об оплате госпошлины.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Перед регистрацией важно несколько раз проверить правильность паспортных данных всех участников сделки и прочих сведений. Особое внимание следует уделить подписям, предупреждает aif.ru. В некоторых бумагах их нужно поставить на всех экземплярах и сразу на нескольких листах. А отсутствие хотя бы одной подписи - повод для отказа в регистрации.

Важно проверить наличие любых ограничений. По части ГИБДД они могут возникать, если прежний владелец систематически нарушал ПДД или не платил штрафы. Наличие у него долгов по кредитам или алиментам тоже может сыграть свою роль. Проверить автомобиль на наличие ограничений можно на сайте ГИБДД.

Самая опасная ситуация - если на автомобиль наложено банковское обременение на продажу. Это касается кредитных авто. Судебные решения по ним могут попадать в электронные базы с запозданием. После того, как в банк перестают поступать платежи, кредитная организация обращается в суд, после чего сделка расторгается и регистрация аннулируется.

Еще одна причина касается утилизированных автомобилей. Новый владелец может не подозревать о том, что его машина юридически не существует. К примеру, прежний владелец решил снять автомобиль с учета, получил сертификат и оплатил им новую машину по государственной программе. По закону такие автомобили должны разбираться, но есть случаи, когда их перепродают.

Фото: iStock
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Большие проблемы при регистрации могут возникнуть, если выяснится, что VIN автомобиля был перебит. Подобные машины часто имеют криминальный след, например, числятся в угоне. Если сотрудник ГИБДД заподозрит наличие изменений в цифрах штампа, то сделку регистрировать не будут. Автомобиль попадет под юрисдикцию уголовного розыска, а новому владельцу придется хранить его до окончания расследования.

Отказать в регистрации могут и при наличии конструктивных изменений, не предусмотренных производителем. Это может быть некачественный ремонт, установка нештатного фаркопа, пружин и прочих элементов.

Чаще всего конструкцию переделывают после сильных аварий. Мастера полностью меняют силовую структуру кузова, иногда даже собирают новый из разных частей. Подобная практика касается и "тотальных" машин, которые признаны страховыми компаниями невосстановимыми.

Этот ремонт незаконен и влечет за собой отказ в регистрации транспортного средства. А любые конструктивные изменения, в том числе - установка новых элементов, должны иметь сертификат производителя и разрешения от ГИБДД.

#авто