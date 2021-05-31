Почему ГИБДД может неожиданно отказать в регистрации авто

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенным риском. Это и скрытые технические проблемы, и ряд различных обременений, которые препятствуют постановке машины на учет.

По каким причинам в ГИБДД могут отказать в регистрации авто? Номер один - это неполный комплект документов. Необходимый список следующий. Это договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, свидетельство о старой регистрации, обычный паспорт гражданина, квитанция об оплате госпошлины.

Перед регистрацией важно несколько раз проверить правильность паспортных данных всех участников сделки и прочих сведений. Особое внимание следует уделить подписям, предупреждает aif.ru. В некоторых бумагах их нужно поставить на всех экземплярах и сразу на нескольких листах. А отсутствие хотя бы одной подписи - повод для отказа в регистрации.

Важно проверить наличие любых ограничений. По части ГИБДД они могут возникать, если прежний владелец систематически нарушал ПДД или не платил штрафы. Наличие у него долгов по кредитам или алиментам тоже может сыграть свою роль. Проверить автомобиль на наличие ограничений можно на сайте ГИБДД.

Самая опасная ситуация - если на автомобиль наложено банковское обременение на продажу. Это касается кредитных авто. Судебные решения по ним могут попадать в электронные базы с запозданием. После того, как в банк перестают поступать платежи, кредитная организация обращается в суд, после чего сделка расторгается и регистрация аннулируется.

Еще одна причина касается утилизированных автомобилей. Новый владелец может не подозревать о том, что его машина юридически не существует. К примеру, прежний владелец решил снять автомобиль с учета, получил сертификат и оплатил им новую машину по государственной программе. По закону такие автомобили должны разбираться, но есть случаи, когда их перепродают.

Большие проблемы при регистрации могут возникнуть, если выяснится, что VIN автомобиля был перебит. Подобные машины часто имеют криминальный след, например, числятся в угоне. Если сотрудник ГИБДД заподозрит наличие изменений в цифрах штампа, то сделку регистрировать не будут. Автомобиль попадет под юрисдикцию уголовного розыска, а новому владельцу придется хранить его до окончания расследования.

Отказать в регистрации могут и при наличии конструктивных изменений, не предусмотренных производителем. Это может быть некачественный ремонт, установка нештатного фаркопа, пружин и прочих элементов.

Чаще всего конструкцию переделывают после сильных аварий. Мастера полностью меняют силовую структуру кузова, иногда даже собирают новый из разных частей. Подобная практика касается и "тотальных" машин, которые признаны страховыми компаниями невосстановимыми.

Этот ремонт незаконен и влечет за собой отказ в регистрации транспортного средства. А любые конструктивные изменения, в том числе - установка новых элементов, должны иметь сертификат производителя и разрешения от ГИБДД.