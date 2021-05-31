Как поступить в вуз "по талону"? Сколько дополнительных баллов к ЕГЭ можно получить за победу в компьютерной игре? Где можно подать документы лично, а где только онлайн? До начала приемной кампании-2021 остается всего 21 день.

По всей стране прием в вузы начинается 20 июня, но кое-где стартуют на несколько дней раньше. Это не нарушение. В приказе об особенностях приема написано "не позднее 20 июня". А значит, раньше - можно. Фото: Сергей Куксин/РГ

В понедельник в стране стартовал Единый госэкзамен, а со вторника на сайтах всех университетов должны быть опубликованы актуальные правила приема с учетом обновлений от минобрнауки. Пока потенциальные первокурсники сдают ЕГЭ, вузы - на "низком старте": ждут своих абитуриентов и вовсю готовятся к приему.

Welcome учиться!

Подача документов в вузы стартует 20 июня. Кое-где, правда, готовы начать чуть раньше: например, в РУДН, РАНХиГС, МФТИ - 18 июня, в МГТУ им. Баумана, Московском политехе - 19 июня. Это не нарушение. В приказе об особенностях приема в вузы в 2021 году написано: начало подачи документов - не позднее 20 июня. А значит, раньше - можно.

В Донском государственном техническом университете решили начать и вовсе 17 июня: в этом году ДГТУ проведет очную приемную кампанию в формате многофункционального центра.

Как это будет?

- Приемная комиссия будет поделена на несколько функциональных зон, - рассказывает проректор по учебной работе и непрерывному образованию ДГТУ Светлана Пономарева. - В главном корпусе и конгресс-холле расположится "welcome-зона". Там абитуриенту предложат заполнить анкету: какую форму обучения выбирает, какие предметы сдавал на ЕГЭ, определился ли с направлениями учебы.

По итогам анкетирования - "Возьмите талон и ожидайте". Да-да, все как в современных МФЦ: нужно взять талончик в терминале и ждать, пока вызовут. Для тех, кто поступает по льготам или целевому обучению, предусмотрена кнопка "Особый случай". А для победителей и призеров олимпиад, высокобалльников и выпускников профильных классов (совместный проект ДГТУ и школ Ростова-на-Дону) будет целый "Зеленый зал". Там в режиме "одного окна" абитуриент получит консультацию и сдаст документы на поступление, если, конечно, решит прийти лично.

Для всех поступающих будет действовать комфортная "Зона ожидания". Но ждать недолго: по словам Светланы Пономаревой, весь процесс займет не более десяти минут.

Без волн

Особенность этого года для всех вузов - прием в одну волну. Зачисление олимпиадников - 6 августа, всех остальных - 17-го. И это, по мнению ректоров, большой плюс. Почему?

Как было раньше: сначала издавали приказ о зачислении 80 процентов абитуриентов, а где-то через неделю "добирали" оставшиеся 20 процентов. Ребята ждали второй партии списков, не могли определиться, бегали между вузами и в итоге иногда вообще оставались "за бортом". Теперь такого не будет.

В понедельник в стране стартовал ЕГЭ, а со вторника на сайтах вузов опубликованы актуальные правила приема

В РУДН приготовили сюрприз для победителей и призеров олимпиад и высокобалльников: они будут получать повышенную стипендию. По словам ректора вуза Олега Ястребова, олимпиадники смогут рассчитывать на сумму до 25 тысяч рублей, высокобалльники - на 15 тысяч рублей.

В Калмыцком госуниверситете успешную "абитуру" тоже поддержат бонусами. Так, выпускникам, набравшим на ЕГЭ от 165 до 179 баллов и поступившим на аграрный, инженерно-технологический факультеты и факультет математики, физики и информационных технологий, университет добавит по 3 тысячи рублей к стипендии в первом семестре. А всего будущие студенты получат 15 тысяч рублей дополнительных выплат на этот "подъемный" период.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Мария Агранович

Счастливчики, набравшие 180 и более баллов, могут рассчитывать на 25 тысяч рублей сверх стипендии за пять месяцев учебы. А самым выдающимся абитуриентам - с 250 и более баллами - вуз выплатит за семестр уже 50 тысяч рублей. Уточним, речь идет только о первом семестре учебы, далее студенты будут получать стипендию на общих основаниях.

А вот абитуриенты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) смогут заработать дополнительные бонусы для поступления на вузовском фестивале спорта и киберспорта. За участие им будет начислено от 1 до 4 баллов к результату ЕГЭ.

СНИЛС вместо Ф.И.О.

В этом году вместо имен и фамилий в списках абитуриенты будут обозначаться под своими номерами пенсионных удостоверений - СНИЛС. Исчезновение привычных пофамильных "рейтингов", конечно, непривычно - и для приемных комиссий вузов, и для самих абитуриентов. Но такой способ позволит приемным комиссиям экономить время: набрать цифровой код проще, чем фамилию, имя и отчество. И еще это поможет не путать однофамильцев: каждый номер СНИЛС уникален. А случаев, когда в одном вузе сталкивались абитуриенты не только с одинаковыми фамилиями, но и с именами, достаточно.

- Если у школьника нет СНИЛС, ничего страшного - вуз присвоит ему отдельный номер, - поясняет руководитель приемной комиссии РХТУ им. Менделеева Татьяна Пузырева.

Кстати, в РХТУ решили не увеличивать число направлений, на которые можно подать заявление о поступлении - их в этом году по-прежнему пять. Хотя новые правила допускают подавать документы минимум на два, а максимум - на десять направлений сразу.

Больше всего бюджетных мест выделено на направления подготовки "Химическая технология" и "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" - в целом это 653 бюджетных места.

За того парня

В этом году ряд нововведений подготовила и приемная комиссия Российского университета транспорта. В первую очередь будет обновлен личный кабинет поступающего, он станет более понятным и удобным. Абитуриенту теперь можно просто "сфоткать" на телефон паспорт и аттестат, загрузить в личный кабинет, выбрать специальность и указать баллы ЕГЭ.

- Никакое заявление заполнять не нужно: все сведения в документ перенесут представители университета. Мы полностью берем на себя оформление документов, - прокомментировал "РГ" ректор РУТ Александр Климов. - Важно: в этом году заявления и договоры на обучение абитуриент сможет подписать электронной подписью - через логин/пароль и подтверждение по номеру телефона. Для того чтобы сделать этот процесс максимально безопасным, зайти в свой личный кабинет на сайте университета будет возможно только через портал Госуслуг.

У ребят есть четыре варианта подачи документов: лично, по почте, через информационные системы вузов или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн"

Для тех, кто все же решит подать документы на поступление в РУТ лично, есть свои фишки.

- Раньше нужно было выстоять очередь, затем подойти к оператору и около 20 минут ожидать оформления документов, - рассказывает Александр Климов. - Теперь алгоритм максимально прост: абитуриент приходит, передает консультанту документы и идет гулять. Может перекусить или познакомиться с университетом, осмотреться. Когда все будет готово и нужна будет подпись поступающего, его вызовут.

В 2021 году в Российском университете транспорта пройдет первый набор в Академию водного транспорта и будет организован прием в колледж Академии на специальности "Судовождение" и "Организация перевозок и управление на транспорте".

Официально

На 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. В вузы бесплатно смогут поступить примерно 60% выпускников школ. Топовые направления: информационные технологии, педагогика, медицина.

По словам главы минобрнауки Валерия Фалькова, у абитуриентов стабильно высокий спрос на инженерные специальности. На 2021/2022 учебный год больше всего бюджетных мест добавили направлениям "Математика и механика", "Информатика и информационные технологии", "Клиническая медицина", "Образование и педагогические науки".

- Независимо от коронавируса абитуриенты уже давно, года три-четыре, очень активно пользуются возможностью дистанционной подачи документов, - отмечает министр. - В этом году у ребят есть четыре варианта: прийти лично, прислать документы по почте, подать их через информационные системы вузов или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Два последних варианта пользуются очень большой популярностью. Будет коронавирус или нет, будущее - за удаленными форматами взаимодействия абитуриентов и вузов.

Комментарии

Владимир Мау, ректор РАНХиГС:

- Абитуриентам нужно быть готовыми к смешанным формам обучения, развивать навык использования разных образовательных платформ, учиться взаимодействовать дистанционно не только с преподавателями, но и с сокурсниками в групповых форматах.

Традиционно высокий интерес у абитуриентов к экономическим направлениям, юриспруденции, государственному и муниципальному управлению, рекламе, зарубежному регионоведению. Естественно, растет запрос на современные прикладные IT-программы. Но важно учитывать: перечень перспективных профессий будет меняться каждые 4-6 лет. Поэтому нужно непрерывно учиться на протяжении всей жизни. Ключевой тренд в образовании - непрерывность.

В этом году мы открываем несколько новых программ: "Прикладные цифровые технологии", "Анализ данных", "Веб-разработка", "Управление финансовыми технологиями" и другие.

Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА:

- В этом году в РТУ МИРЭА можно будет в бакалавриат и специалитет подать документы на пять направлений подготовки и(или) специальностей, в магистратуру - на два направления подготовки, а в аспирантуру - на 3 научные специальности. Больше всего бюджетных мест выделено по специальностям "Информационные системы и технологии" - 408 мест, "Химическая технология" - 306 мест, "Программная инженерия" - 298 мест, "Информатика и вычислительная техника" - 295 мест. Мы будем принимать документы на поступление, используя все 4 способа: через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, по почте, с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн" и очно. Для поступающих в 2021 году университет предложит ряд новых профилей обучения, прежде всего в области информационных технологий (в том числе таких, как разработка компьютерных игр и компьютерный дизайн).

Александр Владыка, советник при ректорате Дальневосточного федерального университета:

- Абитуриенты ДВФУ смогут подавать документы максимум на три направления. На 2021/22 учебный год ДВФУ получил тысячу дополнительных бюджетных мест. Места распределяются в соответствии с приоритетными направлениями развития и научно-исследовательской деятельности вуза: информационные технологии, исследования Мирового океана, биомедицина, инженерные специальности, востоковедение. На IT-направлениях бюджетную квоту увеличили значительнее всего: на программах бакалавриата и специалитета предусмотрели 619 бюджетных мест. Отмечу: подготовка кадров для цифровой экономики - одна из крупных ставок университета. Вуз работает на весь Дальневосточный макрорегион. Подготовку IT-кадров вуз ведет через образовательные программы проекта Russky.Digital.

Приемная комиссия в этом году будет принимать документы только онлайн. При этом свои экзамены ДВФУ будет проводить очно малыми группами в разных аудиториях, с соблюдением всех мер предосторожности.