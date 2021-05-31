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31.05.2021 20:06

Энергоблок №3 Калининской АЭС включен в сеть после планового ремонта

30 мая 2021 года энергоблок №3 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капитального ремонта.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, в ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке и отгрузке ядерного топлива, ремонту реакторной установки и циркуляционных насосов, контролю состояния металла основного оборудования. В машинном зале выполнен ремонт турбины и генератора.

Также он добавил, что помимо типового перечня операций были реализованы 17 работ, связанных с модернизацией оборудования и систем. Все они в первую очередь направлены на повышение безопасности и надежности работы энергоблока.

Фото: Калининская АЭС
На Калининской АЭС внедрят новейшую систему контроля защитной оболочки

"В числе самых значимых - модернизация систем контроля защитной оболочки реакторного отделения и программно-технического комплекса верхнего уровня системы внутриреакторного контроля, замена фазы блочного трансформатора", - сказал Александр Дорофеев.

Все работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности на блоке было задействовано более 2000 человек.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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