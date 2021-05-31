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31.05.2021 13:28
Рубрика: Общество

Москвичи увидят солнечное затмение в июне

Текст: Сергей Бабкин

Жители столицы смогут наблюдать солнечное затмение 10 июня, если не помешают облака. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе городского планетария.

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По словам экспертов, в Москве будет видна только одна из фаз затмения. Максимум придется на 14:26, Луна закроет примерно 0,26 солнечного диаметра. Затмение завершится в 15:28.

В планетарии отмечают, что наблюдатели должны придерживаться правил безопасности. При наблюдении через телескоп нужно устанавливать специальный светофильтр. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа.

Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал РИА Новости, что россияне смогут увидеть 10 июня частичное солнечное затмение, а в одном из регионов - Якутии - будет видно кольцеобразное затмение.

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