В Воронеже поставили "Свадьбу Фигаро" на итальянском языке

Новости

Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года 17:32
Вакцинация от COVID-19 усиливает естественный иммунитет после болезни 17:24
Кузнецова попросила Минздрав обратить внимание на пропаганду абортов в сети 17:24
Оформить инвалидность станет проще 17:24
В минобороны Дании раскритиковали слежку за европейскими политиками 17:23
Петербургский художник создал персонажей Lego по "Деревне дураков" 17:23
Серхио Рамос может перейти в "Манчестер Сити" 17:18
АвтоВАЗ не может выпускать машины: завод снова подвели поставщики 17:04
Медведев поручил проработать инициативу использовать маткапитал для ремонта 17:03
Захарова: Попытки ЕС поучать Россию не сработают 16:48
По делу о стрельбе в "Москва-сити" двое подсудимых получили 31 год на двоих 16:43
Обновленный Дворец бракосочетаний N4 примет первых молодоженов 1 июня 16:34
Россияне оценили, как новые меры поддержки улучшат жизнь семей с детьми 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 18:03
Рубрика: Культура

В Воронеже поставили "Свадьбу Фигаро" на итальянском языке

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Одна из самых популярных опер в мире теперь идет и в столице Черноземья. На этот раз - на языке оригинала. Премьеру "Свадьбы Фигаро" встретили овациями. Бессмертная музыка, современная сценография, отличные голоса и неожиданные ассоциации.

Шедевр Моцарта исполняют ведущие солисты воронежского театра оперы и балета, а также гости из музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра. На постановку "Свадьбы Фигаро" пригласили главного дирижера МАМТ Феликса Коробова.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Во Владивостоке состоится премьера балета "Баядерка"

Режиссер спектакля - худрук Камерного театра в Воронеже Михаил Бычков. И в опере-буфф с ее нескончаемыми интригами, переодеваниями, любовными признаниями и сценами ревности, которым не стоит так уж доверять, у него на первом плане - все-таки драматический конфликт.

В любви как на войне. Атаки и отступления, затяжные осады, тройственные союзы и прочие коалиции, разведка и контрразведка, тактические уловки и равнодушие "штаба" к потерям в пехоте. Граф Альмавива привык побеждать, издержки слуг его не волнуют, равно как и чувства прискучившей супруги.

Приключения итальянцев разыгрываются в условном антураже начала ХХ века: солдаты Первой мировой возвращаются домой. Земляки героев оперы и земляки Моцарта там, напомним, воевали против Антанты - "сердечного согласия".

У стен дворца разбирают баррикады из мешков с песком. В роли тенистых пиний, под которые Сюзанна заманивает своего страстного преследователя, - колонны, затянутые зеленой маскировочной сеткой (сценография - Алексей Вотяков, свет - Иван Виноградов). Демобилизованный Фигаро рвется в бой за свою супружескую честь, а мальчишку Керубино, влюбленного во всех женщин сразу, посылают в армию. "Там из тебя сделают настоящего мужчину", - поет Фигаро, наряжая его в форму. На экране над их головами - кадры черно-белой хроники (художник по видео - Алексей Бычков): трупы в окопах, вереница ослепших в результате газовой атаки солдат…

Фото: Предоставлено театром "Et Cetera"
В театре Et Cetera прошла премьера оперы "Князь Андрей Болконский"

В финале все примиряются и замирают в идиллических позах, но это лишь краткий привал. Главный герой еще натерпится со своей Сюзанной - любопытной и, в интерпретации Александры Добролюбовой, довольно ветреной. О Керубино с Барбариной и говорить нечего. Графине Розине (на эту роль из МАМТ пригласили Наталью Петрожицкую) неплохо бы добиться от сдавшегося супруга репараций. И держать ухо востро - Альмавива, которого Кирилл Афонин в премьерном спектакле представил неисправимым сластолюбцем, явно не прочь открыть где-нибудь второй фронт…

- На мой взгляд, "Свадьба Фигаро", хоть и называется комической оперой, содержит в себе не столько комедию, сколько огромный спектр человеческих чувств. Моцарт написал эту чудесную музыку в 1786 году, и сегодня мы продолжаем выражать через нее свои переживания - потому что продолжает жить любовь, люди продолжают страдать от измен, добиваться возлюбленных. Это не просто забавная комедия положений - это глубокая, содержательная история, - подчеркнул Михаил Бычков.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
"РГ" публикует последнее интервью Евгения Нестеренко

Ценители оперного искусства не упустят шанса посмотреть спектакль и со вторым составом исполнителей. На премьере Фигаро пел Алексей Тюхин, чей артистизм воронежцам хорошо известен. Это абсолютно его типаж. Очередная возможность поработать с итальянским текстом (на нем в Воронеже идет "Дом Жуан", где Алексей играет Мазетто), с новыми постановщиками и коллегами из других театров стала хорошей ступенькой профессионального роста. Но не менее интересным может оказаться и Фигаро молодого солиста Федора Костюкова. У графа Альмавивы три разноплановых исполнителя - помимо Афонина, эту роль получили не менее обаятельные артисты Игорь Горностаев и Роман Дюдин.

Ближайший показ спектакля состоится 5 июня на XI Платоновском фестивале в рамках программы "Воронежский кейс". Расписание - на platonovfest.com. Также сориентироваться в событиях можно с помощью волонтеров. Они дежурят в шатре Платоновского фестиваля возле кинотеатра "Пролетарий".

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль Платоновский фестиваль искусств РГ-Фото Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021