В Воронеже поставили "Свадьбу Фигаро" на итальянском языке

Одна из самых популярных опер в мире теперь идет и в столице Черноземья. На этот раз - на языке оригинала. Премьеру "Свадьбы Фигаро" встретили овациями. Бессмертная музыка, современная сценография, отличные голоса и неожиданные ассоциации.

Шедевр Моцарта исполняют ведущие солисты воронежского театра оперы и балета, а также гости из музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра. На постановку "Свадьбы Фигаро" пригласили главного дирижера МАМТ Феликса Коробова.

Режиссер спектакля - худрук Камерного театра в Воронеже Михаил Бычков. И в опере-буфф с ее нескончаемыми интригами, переодеваниями, любовными признаниями и сценами ревности, которым не стоит так уж доверять, у него на первом плане - все-таки драматический конфликт.

В любви как на войне. Атаки и отступления, затяжные осады, тройственные союзы и прочие коалиции, разведка и контрразведка, тактические уловки и равнодушие "штаба" к потерям в пехоте. Граф Альмавива привык побеждать, издержки слуг его не волнуют, равно как и чувства прискучившей супруги.

Приключения итальянцев разыгрываются в условном антураже начала ХХ века: солдаты Первой мировой возвращаются домой. Земляки героев оперы и земляки Моцарта там, напомним, воевали против Антанты - "сердечного согласия".

У стен дворца разбирают баррикады из мешков с песком. В роли тенистых пиний, под которые Сюзанна заманивает своего страстного преследователя, - колонны, затянутые зеленой маскировочной сеткой (сценография - Алексей Вотяков, свет - Иван Виноградов). Демобилизованный Фигаро рвется в бой за свою супружескую честь, а мальчишку Керубино, влюбленного во всех женщин сразу, посылают в армию. "Там из тебя сделают настоящего мужчину", - поет Фигаро, наряжая его в форму. На экране над их головами - кадры черно-белой хроники (художник по видео - Алексей Бычков): трупы в окопах, вереница ослепших в результате газовой атаки солдат…

В финале все примиряются и замирают в идиллических позах, но это лишь краткий привал. Главный герой еще натерпится со своей Сюзанной - любопытной и, в интерпретации Александры Добролюбовой, довольно ветреной. О Керубино с Барбариной и говорить нечего. Графине Розине (на эту роль из МАМТ пригласили Наталью Петрожицкую) неплохо бы добиться от сдавшегося супруга репараций. И держать ухо востро - Альмавива, которого Кирилл Афонин в премьерном спектакле представил неисправимым сластолюбцем, явно не прочь открыть где-нибудь второй фронт…

- На мой взгляд, "Свадьба Фигаро", хоть и называется комической оперой, содержит в себе не столько комедию, сколько огромный спектр человеческих чувств. Моцарт написал эту чудесную музыку в 1786 году, и сегодня мы продолжаем выражать через нее свои переживания - потому что продолжает жить любовь, люди продолжают страдать от измен, добиваться возлюбленных. Это не просто забавная комедия положений - это глубокая, содержательная история, - подчеркнул Михаил Бычков.

Ценители оперного искусства не упустят шанса посмотреть спектакль и со вторым составом исполнителей. На премьере Фигаро пел Алексей Тюхин, чей артистизм воронежцам хорошо известен. Это абсолютно его типаж. Очередная возможность поработать с итальянским текстом (на нем в Воронеже идет "Дом Жуан", где Алексей играет Мазетто), с новыми постановщиками и коллегами из других театров стала хорошей ступенькой профессионального роста. Но не менее интересным может оказаться и Фигаро молодого солиста Федора Костюкова. У графа Альмавивы три разноплановых исполнителя - помимо Афонина, эту роль получили не менее обаятельные артисты Игорь Горностаев и Роман Дюдин.

Ближайший показ спектакля состоится 5 июня на XI Платоновском фестивале в рамках программы "Воронежский кейс". Расписание - на platonovfest.com. Также сориентироваться в событиях можно с помощью волонтеров. Они дежурят в шатре Платоновского фестиваля возле кинотеатра "Пролетарий".