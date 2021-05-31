Чукотка обошла все российские регионы по уровню зарплаты

На втором месте по уровню средней зарплаты оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (109,6 тысячи рублей), на третьем - Москва (104,4 тысячи рублей).

По словам главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, результаты рейтинга позволяют выделить регионы, показавшие положительную динамику по сравнению с результатами "пандемийного" 2020 года.

"Это прежде всего Москва, Красноярский край, Республика Коми, Республика Карелия, Камчатский край, Архангельская, Томская и Ленинградская области, Хабаровский край. Отдельно нужно отметить появление в топе регионов Астраханской области", - отметил Костин.

Ранее стали известны результаты опроса, согласно которому среднестатистический россиянин готов работать без отпуска за зарплату в 413,6 тысячи рублей в месяц. При этом запросы москвичей оказались ниже, чем в среднем по стране - 405,1 тысячи рублей.