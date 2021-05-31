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31.05.2021 20:56
Рубрика: Происшествия

Статус - свидетель

К бывшему мэру Владивостока пришли с обысками
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
Утро понедельника для бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка не задалось: к нему нагрянули с обыском сотрудники регионального СУ СКР. С каким расследованием связаны действия силовиков, точно неизвестно, хотя информацию об обыске в СК подтвердили, отметив, что бывшего главу городской администрации не задерживали, а опросили его как свидетеля.

По неофициальной информации, речь может идти об уголовном деле о получении крупной взятки, которое было заведено в отношении заведующего кладбищами местного МБУ "Некрополь". По данным следствия, обвиняемый с марта 2020 года по январь 2021-го получил более четырех миллионов рублей за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение там урн с прахом умерших. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

В Геленджике полиция провела обыски у двух вице-мэров города

Напомним, что Олег Гуменюк, возглавлявший администрацию Владивостока на протяжении двух с половиной лет, на прошлой неделе получил к своей должности приставку "экс". Заявление на увольнение "по собственному" он написал сам, но только после того, как его об этом попросили вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко. А пользователи соцсетей сразу после того, как стало известно о следственных действиях в отношении Гуменюка, стали проводить аналогии. Как известно, редкий мэр Владивостока уходит с поста без последствий. Так, один из его предшественников Игорь Пушкарев осужден по коррупционному преступлению и уже несколько лет находится за решеткой.

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