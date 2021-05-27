Депутаты думы Владивостока приняли отставку мэра Гуменюка

В четверг депутаты думы Владивостока на очередном заседании досрочно прекратили полномочия мэра Олега Гуменюка, который ранее подал в отставку, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, председатель гордумы Андрей Брик сообщил, что заявление об отставке поступило 19 мая. Сам глава администрации Владивостока на заседании не присутствовал.

Напомним, что на минувшей неделе вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который находился во Приморье с рабочим визитом, поддержал губернатора края Олега Кожемяко, который заявил, что мэру Владивостока нужно предложить уйти в отставку.

Среди претензий, высказанных губернатором, - слабое освоение средств "Дальневосточной единой субсидии", благодаря которой ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард", обновляются фасады домов.

Олег Гуменюк быстро отреагировал в своем аккаунте в Instagram.

"Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", - написал он, пожелав удачи будущему руководителю Владивостока.

В тот же день Олег Кожемяко назвал имя будущего врио главы администрации Владивостока. Им стал вице-губернатор Константин Шестаков.

Депутаты избрали Олега Гуменюка мэром в апреле 2019 года.