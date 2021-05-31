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31.05.2021 19:12
Рубрика: Российский автопром

"Сенат" набирает скорость

В Татарстане начался серийный выпуск автомобилей "Аурус"
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118 (8469)
Серийное производство автомобилей "Аурус" началось в Елабуге. В церемонии открытия завода по видеосвязи принял участие президент. Владимир Путин уверен - спрос на такие машины будет.
Сейчас в семействе "Аурус" - 15 моделей автомобилей и два вида мотоциклов. Фото: Максим Зарецкий/ТАСС Сейчас в семействе "Аурус" - 15 моделей автомобилей и два вида мотоциклов. Фото: Максим Зарецкий/ТАСС
Сейчас в семействе "Аурус" - 15 моделей автомобилей и два вида мотоциклов. Фото: Максим Зарецкий/ТАСС

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов и гендиректор ООО "Аурус" Адиль Ширинов.

Фото: Валерий Карташов
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Сейчас в семействе "Аурус" - 15 моделей автомобилей и два вида мотоциклов. В проекте участвуют более 50 российских предприятий. "Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом", - оценил президент. "Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал он.

"Впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса", - заявил Путин. Разработка шла в сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами Европы и Азии. Около 70 процентов поставщиков комплектующих для "Ауруса" - российские компании. Путин рассчитывает, что серийный выпуск усилит присутствие российских авто и на международном рынке.

Открытие производственной площадки в Татарстане - еще один стимул для развития региона. "Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед", - считает президент.

В ходе работы был создан новый отечественный двигатель, коробка передач, освоено производство алюминиевого литья, налажен выпуск автомобильной кожи. Путин надеется, что в июне уже будет первая отгрузка машин. К 2022 году уровень локализации - если брать все компании, которые задействованы в проекте - должен выйти на 80 процентов, указал он. Сейчас - 53.

Начинается серийное производство модели "Сенат" по полному циклу, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заказчики могут выбрать не только цвет, но и оформление салона. Серийность будет расти до 5 тысяч экземпляров в год при расширении модельного ряда. "Одной из самых ожидаемых новинок будет запуск в следующем году производства внедорожника "Комендант", - объявил Мантуров. Молодые специалисты разработали проект "Аурус", оснащенный водородной топливной установкой, также сообщил он.

Денис Мантуров: Объем выпуска автомобилей "Аурус" в этом году составит 300-350 машин. Фото: Максим Зарецкий/ТАСС

"Мы уже известны как автомобильная республика... Я уверен, "Аурус" будет такой же бренд, как и "КАМАЗ", и мы будем прославлять нашу Российскую Федерацию", - заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Будем трудиться, чтобы "Аурус" был самым успешным проектом", - заключил он.

#Кортеж