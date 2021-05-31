Путин поделился впечатлениями от поездок на Aurus

Путин назвал преимущество серийного выпуска Aurus Текст: Кира Латухина

Разработка семейства автомобилей Aurus шла в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами как Европы, так и Азии. "Это расширило возможности в приобретении новых знаний и передовых, во многом уникальных компетенций", - заметил Владимир Путин.

"Но сделано все было еще очень быстро. И знаю, что наши партнеры этому даже неоднократно удивлялись и радовались вместе с нами. Все это крайне важно для развития в России собственного конкурентоспособного автопрома и целого ряда смежных отраслей", - подчеркнул президент.

Около 70 процентов поставщиков комплектующих для Aurus - российские компании. "Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - сказал Путин. Он рассчитывает, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, позволит увеличить экспорт высокотехнологичной продукции.