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31.05.2021 14:58
Рубрика: Госуправление

Путин поделился впечатлениями от поездок на Aurus

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на церемонии открытия в Татарстане предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus. Он уверен - спрос на такие машины будет.

"Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом", - оценил Владимир Путин и поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта.

Президент уверен, что автомобили, которые сойдут в конвейера, будут пользоваться спросом. "Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - заявил он.

Путин назвал преимущество серийного выпуска Aurus

Путин назвал преимущество серийного выпуска Aurus

Текст: Кира Латухина

Разработка семейства автомобилей Aurus шла в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами как Европы, так и Азии. "Это расширило возможности в приобретении новых знаний и передовых, во многом уникальных компетенций", - заметил Владимир Путин.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Но сделано все было еще очень быстро. И знаю, что наши партнеры этому даже неоднократно удивлялись и радовались вместе с нами. Все это крайне важно для развития в России собственного конкурентоспособного автопрома и целого ряда смежных отраслей", - подчеркнул президент.

Около 70 процентов поставщиков комплектующих для Aurus - российские компании. "Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - сказал Путин. Он рассчитывает, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, позволит увеличить экспорт высокотехнологичной продукции.

#Кортеж