ФСБ задержала 96 нелегальных оружейников в 25 регионах России

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали 96 нелегальных оружейников в 25 регионах страны. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, масштабная спецоперация прошла в мае по адресам проживания граждан причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Силовикам удалось пресечь деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Оружейников задержали в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

По данным ЦОС, в результате из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе три пулемета "ДП-27" и "MG-43", 45 автоматов "АК-103", "АКМ", "АК-47", "АК-74", "АКС-74У", "АКМС". А еще 9 пистолетов-пулеметов "Витязь", "ППС", "VZ-26", "Thompson" и "Uzi". Кроме того было изъято 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, а также 7 самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "РГО". А также более 93000 патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Как отметили в ФСБ, работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.