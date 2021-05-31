Омского депутата обвинили в изготовлении детской порнографии

Следственные органы предъявили обвинение депутату Покровского сельского поселения Омской области в изготовлении детской порнографии. В течение ближайших двух месяцев он будет находиться под арестом.

Ниточка, которую раскрутили сыщики, начала тянуться с декабря прошлого года, когда уголовное дело по статье УК РФ "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" возбудили в отношении его 23-летней супруги. По версии следствия, обвиняемая неоднократно совращала девочек, снимала несовершенных на видео, распространяла ролики в соцсетях. Сейчас беременная мать двоих детей также находится под домашним арестом.

А следователи тем временем добрались до главы семейства.

- Сначала он проходил по делу как свидетель. Но экспертиза подтвердила, что снятое видео является порнографией. И ему тоже предъявлено обвинение. Возбуждены дела по статьям УК РФ - "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - Депутат заключен под стражу на два месяца.

Максимальные сроки, которые ему может назначить суд, - до 8 и до 15 лет лишения свободы.

Следственные органы также проводят проверку информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая пыталась снять в Покровском сюжет о депутате и его жене.