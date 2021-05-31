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Рубрика: Происшествия

Крепеж не выдержал

В Барнауле сильный ветер поднял в воздух батут, пострадали два ребенка
Текст: Никита Зайков (Барнаул)
Российская газета - Столичный выпуск № 117(8468)
Вчера в столице Алтайского края две девочки были тяжело травмированы после того, как в воздух взлетел надувной батут, установленный у торгового центра на улице Попова. Медики оценивают состояние пострадавших, как тяжелое и крайне тяжелое. А в Следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На батуте находились четверо малышей, и двое из них, почувствовав неладное, успели выскочить. Оставшиеся внутри девочки выпали, когда поврежденная конструкция уже взмыла на несколько метров ввысь, и рухнули на трамвайные рельсы. По предварительной версии, причиной несчастного случая стали сильные порывы ветра, однако поговаривали и о разгерметизации батута. Как бы то ни было, крепления, удерживавшие надувной "домик" на тротуаре, оторвались. Пролетев над головами горожан, батут зацепился за забор.

В Алтайском крае проверят аттракционы после ЧП с батутом в Барнауле

Известно, что игровая площадка принадлежала частному предпринимателю, который заключил договор аренды с собственником земельного участка. Впрочем, виновных еще только предстоит установить. Согласно уголовному кодексу, им может грозить до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, что шесть лет назад подобный инцидент произошел в парке города Свирска Иркутской области. Тогда также пострадали двое детей. А в мае 2019 года перевернулся надувной батут в Улан-Удэ - различные травмы получили пять детей. Тогда в столице Бурятии провели масштабную проверку аттракционов, и выяснилось, что часть из них не соответствовали требованиям безопасности. Вот и теперь власти Алтайского края намерены провести внеплановую проверку развлекательных площадок региона. К сожалению, и на этот раз постфактум...

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