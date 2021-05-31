На батуте находились четверо малышей, и двое из них, почувствовав неладное, успели выскочить. Оставшиеся внутри девочки выпали, когда поврежденная конструкция уже взмыла на несколько метров ввысь, и рухнули на трамвайные рельсы. По предварительной версии, причиной несчастного случая стали сильные порывы ветра, однако поговаривали и о разгерметизации батута. Как бы то ни было, крепления, удерживавшие надувной "домик" на тротуаре, оторвались. Пролетев над головами горожан, батут зацепился за забор.

Известно, что игровая площадка принадлежала частному предпринимателю, который заключил договор аренды с собственником земельного участка. Впрочем, виновных еще только предстоит установить. Согласно уголовному кодексу, им может грозить до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, что шесть лет назад подобный инцидент произошел в парке города Свирска Иркутской области. Тогда также пострадали двое детей. А в мае 2019 года перевернулся надувной батут в Улан-Удэ - различные травмы получили пять детей. Тогда в столице Бурятии провели масштабную проверку аттракционов, и выяснилось, что часть из них не соответствовали требованиям безопасности. Вот и теперь власти Алтайского края намерены провести внеплановую проверку развлекательных площадок региона. К сожалению, и на этот раз постфактум...