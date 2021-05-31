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31.05.2021 14:39
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Дербентского района Дагестана осужден за растрату

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Преображенский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, сообщает прокуратура Москвы.

Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
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Чиновнику были предъявлены обвинения по статье УК РФ "Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2016 году Джелилов, на основании изданных им незаконных постановлений передал в собственность своим знакомым земельные участки муниципалитета площадью шесть гектаров, расположенные на территории сельсовета Зидьян-Казмаляр.

В результате действий Джелилова муниципальному району был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму около девяти миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Бывшего главу Дербентского района Магомеда Джелилова правоохранители задерживали не раз. В 2018 году он был отстранен от должности главы района и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на сумму более двух миллионов рублей. Однако следствию не удалось доказать причастность чиновника к хищениям, и обвинения против него были сняты.

Более того, Джелилов через суд вернулся к работе главы района. Поработать ему удалось несколько месяцев. Следствие вновь предъявило Джелилову обвинения в незаконной передаче в собственность земельных участков. Чиновника арестовали.

Он был признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий". В августе 2020 года приговором суда Джелилову было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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